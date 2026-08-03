الكلاسيكو يشتعل في الميركاتو.. رودري يشعل حربًا جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة.. ايه الحكاية

لم يعد الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة يقتصر على مباريات الكلاسيكو أو المنافسة على الألقاب المحلية والقارية بل امتد من جديد إلى سوق الانتقالات حيث تحول النجم الإسباني رودري هيرنانديز إلى أحدث ساحات المواجهة بين عملاقي الكرة الإسبانية في صفقة قد تعيد رسم خريطة المنافسة خلال السنوات المقبلة.

ويعيش لاعب وسط مانشستر سيتي واحدة من أفضل فترات مسيرته الكروية بعدما قاد منتخب إسبانيا للتتويج بكأس العالم 2026 مؤكداً مكانته كأحد أفضل لاعبي الوسط في العالم وهو ما جعل اسمه يتصدر قائمة المطلوبين لدى أكبر أندية أوروبا.

وفي الوقت الذي كان فيه ريال مدريد يتحرك بهدوء لإقناع اللاعب بالانتقال إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" دخل برشلونة على خط المفاوضات ليشتعل صراع جديد بين الناديين على واحدة من أهم الصفقات المنتظرة في أوروبا.

ريال مدريد.. حلم قديم يعود إلى الواجهة

اهتمام ريال مدريد برودري ليس وليد الأيام الأخيرة بل يعود إلى سنوات حين كان اللاعب يشق طريقه نحو النجومية قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وخلال الفترة الماضية عاد اسم الدولي الإسباني بقوة إلى طاولة إدارة النادي الملكي التي ترى فيه القطعة المثالية لإعادة بناء خط الوسط خاصة بعد رحيل عدد من النجوم الذين شكلوا أحد أفضل خطوط الوسط في تاريخ النادي.

وترى الإدارة المدريدية أن رودري يمتلك كل المقومات التي تؤهله لقيادة الفريق لسنوات طويلة بفضل شخصيته القيادية وقدرته على فرض إيقاع اللعب وخبراته الكبيرة في البطولات المحلية والقارية والدولية.

كما أن اقتراب نهاية عقده مع مانشستر سيتي يمنح ريال مدريد فرصة ذهبية لمحاولة حسم الصفقة سواء خلال فترة الانتقالات الحالية أو في المستقبل القريب.

برشلونة يدخل السباق بقوة

لكن الطريق أمام ريال مدريد لم يعد سهلاً فبحسب تقارير صحفية إسبانية بدأ برشلونة هو الآخر تحركاته لمعرفة موقف اللاعب وإمكانية إقناعه بالانتقال إلى "كامب نو" في ظل رغبة الإدارة الكتالونية في تدعيم خط الوسط بلاعب قادر على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه برشلونة حالة من القلق بسبب الوضع البدني للهولندي فرينكي دي يونج ما دفع الإدارة الرياضية إلى البحث عن لاعب يمتلك الجودة والخبرة الكافيتين لقيادة وسط الملعب.

وترى إدارة برشلونة أن رودري يمثل الخيار المثالي ليس فقط بسبب إمكانياته الفنية وإنما أيضًا لأنه يعد من أبرز القادة داخل الملعب وقادر على منح الفريق التوازن الذي افتقده في العديد من المناسبات.

عرض مالي وخطة لإقناع اللاعب

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسبانية فإن برشلونة يدرس تقديم عرض تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من أجل فتح باب المفاوضات مع مانشستر سيتي.

لكن إدارة النادي الكتالوني تدرك أن نجاح الصفقة لن يتوقف على الجانب المالي فقط بل سيعتمد بدرجة كبيرة على موقف اللاعب نفسه ورغبته في ارتداء القميص الأزرق والأحمر.

وفي المقابل يراهن ريال مدريد على علاقته القوية بعدد من لاعبي المنتخب الإسباني إضافة إلى مشروعه الرياضي لإقناع رودري بأن "سانتياجو برنابيو" هو الوجهة الأنسب لمواصلة مسيرته.

مانشستر سيتي في موقف معقد

ورغم اهتمام كبار أوروبا بخدمات رودري فإن مانشستر سيتي لا يزال يتمسك ببقاء أحد أهم لاعبيه خلال السنوات الأخيرة.

لكن الأزمة تكمن في أن عقد اللاعب يقترب من نهايته بينما لم تنجح مفاوضات التجديد حتى الآن في التوصل إلى اتفاق نهائي وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات عديدة خلال الفترة المقبلة.

ويعلم مسؤولو النادي الإنجليزي أن استمرار المفاوضات دون اتفاق قد يقلل من القيمة السوقية للاعب مع مرور الوقت لذلك سيكون عليهم حسم الملف سريعًا سواء بالتجديد أو دراسة العروض التي قد تصل خلال الميركاتو.

لماذا يتنافس الجميع على رودري؟

لا يقتصر الاهتمام برودري على اسمه الكبير بل على ما يقدمه داخل الملعب فلاعب الوسط الإسباني يتميز بقدرته على افتكاك الكرة وبناء الهجمات من الخلف والتحكم في نسق المباريات إلى جانب شخصيته القيادية وهي الصفات التي جعلته أحد أهم عناصر مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا خلال السنوات الأخيرة.

كما عزز رودري مكانته العالمية بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 قبل أن يضيف إلى سجله إنجازًا تاريخيًا بقيادة منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2026 وهو ما رفع من قيمته الفنية والتسويقية بصورة كبيرة.

معركة تتجاوز حدود الصفقة

ولا تبدو المنافسة على رودري مجرد سباق للتعاقد مع لاعب مميز بل تمثل امتدادًا للصراع التاريخي بين ريال مدريد وبرشلونة اللذين اعتادا التنافس على أبرز نجوم العالم.

فكل صفقة ينجح أحدهما في حسمها تمثل رسالة مباشرة للآخر سواء من الناحية الرياضية أو التسويقية وهو ما يمنح هذه المعركة أهمية مضاعفة.