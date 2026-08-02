مفاوضات رودري تشتعل.. ريال مدريد يبحث عن حل لحسم الصفقة

تتواصل المفاوضات بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بشأن إمكانية انتقال الإسباني رودري إلى صفوف النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل استمرار الاختلاف حول المقابل المالي للصفقة.

ووفقًا لما أوردته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن إدارة مانشستر سيتي لن توافق على التخلي عن لاعبها بأقل من 75 مليون يورو، بينما يتمسك ريال مدريد بعرض لا يتجاوز 50 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن مسؤولي النادي الإسباني يدرسون تقليص الفارق بين العرض والطلب عبر إدراج مكافآت ومتغيرات مرتبطة بأداء اللاعب والإنجازات المستقبلية، في محاولة للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين.

وأشار إلى أن رودري، المرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، لم يحسم بعد موقفه من تجديد تعاقده، في وقت تزايدت فيه الأنباء التي تتحدث عن ترحيبه بخوض تجربة جديدة بقميص ريال مدريد.

ورغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، فإن المفاوضات لا تزال مستمرة، وسط مؤشرات إيجابية بإمكانية تقريب وجهات النظر خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإتمام الصفقة، التي قد تشهد توقيع اللاعب على عقد يمتد حتى صيف 2030 مع النادي الملكي.