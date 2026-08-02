العملاق البلجيكي يقترب من أمريكا.. أتلانتا يونايتد يفتح باب المفاوضات مع لوكاكو

كشف الصحفي البلجيكي ساشا تافولييري عن وجود اهتمام قوي من نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي بالتعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الحالية.

البلجيكي ساشا تافولييري

وأوضح تافولييري أن النادي الأمريكي يضغط من أجل إتمام صفقة ضم لوكاكو، حيث تجري في الوقت الحالي محادثات لاستكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية الخاصة بعقد اللاعب.

ويبحث أتلانتا يونايتد عن تدعيم صفوفه بمهاجم صاحب خبرات كبيرة، في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها لوكاكو، والذي خاض تجارب عديدة مع كبار الأندية الأوروبية خلال مسيرته.