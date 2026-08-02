رقم قياسي جديد للسباحة المصرية.. أحمد إسماعيل يسجل أسرع زمن في تاريخ 100 متر صدر

كتب السباح المصري أحمد إسماعيل اسمه في سجلات السباحة المصرية، بعدما أصبح صاحب الرقم القياسي الجديد لسباق 100 متر صدر، عقب فوزه بالمركز الأول في إحدى البطولات الدولية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأنهى أحمد إسماعيل السباق بزمن 1:00.34 دقيقة، ليكسر الرقم القياسي المصري الذي كان بحوزة يوسف القماش منذ عام 2018، بعدما سجل الأخير 1:01.50 دقيقة.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسيرة السباح المصري، ويؤكد تطور مستواه الفني، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تشهدها البطولات الدولية.

وأشاد الاتحاد المصري للسباحة بما حققه أحمد إسماعيل، معتبرًا أن تحطيم رقم قياسي وطني في بطولة دولية يعكس التطور المستمر للاعبين المصريين، ويعزز فرصهم في المنافسة على المستويات القارية والعالمية خلال الفترة المقبلة.

ويواصل أبطال السباحة المصريون تحقيق نتائج مميزة في المحافل الدولية، في ظل خطة تطوير تستهدف رفع مستوى اللاعبين وإعدادهم للمنافسات الكبرى.