الاتفاق على زيادة ⁠حصص إنتاج ​النفط لشهر ​سبتمبر بمقدار 188 ألف برميل

أكد ​تحالف أوبك+ أنه تم الإتفاق على زيادة طفيفة في ⁠حصص إنتاج ​النفط لشهر ​سبتمبر بمقدار 188 ألف برميل ​يوميا.



وبحسب وكالة رويترز ؛ فلم ​يتطرق البيان إلى سياسة ‌الإنتاج ⁠التي قد يتم الاتفاق عليها للأشهر ​الثلاثة ​الأخيرة ⁠من عام 2026.



وفي وقت سابق ؛أعلن تحالف "أوبك+" خامس زيادة شهرية لإنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً خلال أغسطس، ما يعزز آفاق وفرة الإمدادات في سوق النفط

حال استمرار اتفاق السلام الهش بين الولايات المتحدة وإيران.

تشمل الزيادة سبع دول هي: السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، وذلك بعد انسحاب الإمارات من منظمة أوبك في مايو.



وقالت دول التحالف في بيان وفقاً لبلومبرج إن قرار التعديل يأتي في إطار التزامها بدعم استقرار سوق النفط، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهودها في تعويض فائض الإنتاج السابق، ومجددة الالتزام الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لـ"إعلان التعاون" بما في ذلك التخفيضات الطوعية الإضافية التي تتابعها اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.



كانت "أوبك" قد خفضت في تقريرها لشهر يونيو تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط إلى نحو مليون برميل يومياً في 2026، مقارنةً مع تقديرات سابقة عند 1.2 مليون برميل يومياً. وبذلك يبلغ إجمالي الطلب المتوقع هذا العام 106.1 مليون برميل يومياً.

إلا أنها رفعت تقديرات نمو الطلب في 2027 إلى 1.7 مليون برميل يومياً، بزيادة 200 ألف برميل يومياً عن تقييم مايو، ليصل إجمالي الطلب العالمي إلى 107.9 مليون برميل يومياً.