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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدول السبع في أوبك بلس تعدل مستويات إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق

النفط
النفط
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن رويترز، أن الدول السبع في أوبك بلس تعدل مستويات إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق.


وكشفت أوبك بلس، أن الاتفاق على رفع حصص إنتاج النفط لشهر سبتمبر بمقدار 188 ألف برميل يوميا.

وقد قال هاشم عقل، خبير شؤون الطاقة، إن الحرب في الشرق الأوسط أعادت تشكيل معادلة الربحية في قطاع النفط، مشيراً إلى أن شركات النفط العالمية، ولا سيما الأمريكية، كانت من أبرز المستفيدين، بعدما سجلت أرباحاً استثنائية خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح عقل، خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية روان علي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن نحو 49 شركة نفط عالمية حققت أرباحاً بلغت 240 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، فيما سجلت شركات أمريكية كبرى، مثل «إكسون موبيل» و«شيفرون»، نتائج قياسية مدفوعة بارتفاع الطلب على النفط الأمريكي باعتباره مصدراً أكثر استقراراً للإمدادات.

وأضاف أن هذه المكاسب لا تنعكس بالضرورة على الاقتصاد الأمريكي، إذ يتحمل المستهلك آثار ارتفاع أسعار الوقود والسلع، بينما تواجه الحكومة ضغوطاً تضخمية، رغم زيادة الإنتاج والصادرات النفطية الأمريكية.

النفط القاهرة الإخبارية أوبك بلس إنتاج النفط

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