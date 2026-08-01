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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع إنتاج النفط الأمريكي في مايو.. والصادرات تسجل مستوى قياسي

تراجع إنتاج النفط الأمريكي
تراجع إنتاج النفط الأمريكي
أ ش أ

أظهرت بيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية تراجع بنحو 2% خلال شهر مايو، مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في أبريل، في حين بلغت الصادرات مستوى قياسيًا جديدًا للشهر الثاني على التوالي.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام في مايو نحو 13.71 مليون برميل يوميًا، بينما ارتفعت الصادرات إلى 5.73 مليون برميل يوميًا مقارنة بالمستوى القياسي السابق البالغ 5.59 مليون برميل يوميًا.

وزادت شركات النفط الأمريكية صادراتها بشكل كبير منذ بداية الحرب مع إيران، مستفيدة من نقص الإمدادات العالمية الناتج عن اضطرابات حركة السفن عبر مضيق هرمز.

لكن في المقابل، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى التأثير على الاستهلاك، إذ تراجع إجمالي الطلب الأمريكي على النفط الخام والمنتجات البترولية بأكثر من 3.5% خلال مايو ليبلغ نحو 20.07 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2025، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

كما أظهرت البيانات انخفاض الطلب الأمريكي على وقود المقطرات، الذي يشمل بشكل أساسي الديزل، إلى 3.57 مليون برميل يوميًا خلال مايو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020، ويُعد الديزل من أكثر المنتجات التي شهدت ارتفاعًا حادًا في الأسعار بسبب الحرب مع إيران، إذ يُعد الشرق الأوسط موردًا رئيسيًا لهذا الوقود ولنوعية النفط الخام الأكثر ملاءمة لإنتاجه.

وفي الوقت نفسه، تراجع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى 134.0 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال مايو، مقارنة مع 135.3 مليار قدم مكعبة يوميًا في أبريل، وبعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 136.0 مليار قدم مكعبة يوميًا في ديسمبر 2025.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج الغاز في مايو انخفض بنسبة 0.8 % إلى 38.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في ولاية تكساس، أكبر الولايات المنتجة للغاز، بينما ارتفع بنسبة 0.9% إلى 21.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في ولاية بنسلفانيا.

ويقارن ذلك بالمستويات القياسية الشهرية التي بلغت 38.8 مليار قدم مكعبة يوميًا في أبريل بولاية تكساس، و21.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في ديسمبر 2021 بولاية بنسلفانيا.

الطاقة الأمريكية إنتاج النفط معلومات نشرتها

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