والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

رحل الفنان حسني شريف، والد الفنان تامر حسني، لتعود إلى الواجهة واحدة من أكثر القصص الإنسانية تأثيرًا في حياة الأخير؛ قصة أب غاب عن ابنه نحو 20 عامًا، قبل أن يعود ليجده قد أصبح واحدًا من أكبر نجوم الغناء في الوطن العربي.

وقبل أن يعرف الجمهور تامر حسني، كان والده حسني شريف مطربًا وممثلًا في ستينيات القرن الماضي، وقدم عددًا من الأغاني والأعمال السينمائية، إلا أن رحلته الفنية لم تستمر طويلًا، فسافر خارج مصر، وابتعد عن أسرته والأضواء لسنوات.

فكيف كانت رحلة حسني شريف؟ وكيف تحولت سنوات الغياب إلى واحدة من أكثر القصص تأثيرًا في حياة تامر حسني.

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