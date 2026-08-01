الصناعة تدعو المصانع للتسجيل بمنظومة دعم المصنعين للاستفادة من الخدمات الرقمية وتقديم الشكاوى

دعت وزارة الصناعة جميع المصانع إلى سرعة التسجيل بمنظومة دعم المصنعين، بهدف الاستفادة من باقة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تقدمها المنظومة، بما يسهم في تعزيز التواصل مع القطاع الصناعي، وتيسير الحصول على الخدمات المختلفة، ودعم استمرارية الإنتاج ورفع كفاءة الأعمال.

وأوضحت الوزارة أن منظومة دعم المصنعين تتيح للمصانع تقديم الشكاوى والاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا، إلى جانب توفير الدعم للمصانع المتعثرة، وإتاحة خدمات دراسة الجدوى الذكية بما يساعد المستثمرين والمنشآت الصناعية على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.

منتجات المصانع

كما توفر المنظومة إمكانية عرض منتجات المصانع من خلال كتالوج المنتجات الصناعية، بما يعزز فرص التسويق والترويج للمنتجات، ويفتح المجال للوصول إلى مشترين من التجار والصناع على المستويين المحلي والدولي.

وتتيح المنظومة أيضًا للمصانع تسجيل احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج والماكينات والخدمات الصناعية، مع استقبال عروض الموردين والمصنعين المحليين لتلبية تلك الاحتياجات، بما يدعم تكامل سلاسل الإمداد وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

ودعت وزارة الصناعة جميع المصانع إلى التسجيل والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظومة عبر الرابط التالي: https://mind.gov.eg:8041/