استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 1-8- 2026 في مصر



شهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية، اليوم السبت 1 أغسطس 2026، استقرارًا نسبيًا مع استمرار تراجع أسعار الحديد محليًا، في الوقت الذي واصلت فيه أسعار الأسمنت الحفاظ على مستوياتها، وذلك رغم التباين في أداء الأسواق العالمية للمواد الخام والصلب.



ارتفاع الخردة عالميًا وتراجع خام الحديد



أظهرت أحدث البيانات العالمية ارتفاع أسعار خردة الحديد (HMS 1&2) الموردة إلى تركيا من الولايات المتحدة لتصل إلى 376 دولارًا للطن، بزيادة قدرها 7 دولارات مقارنة بالأسبوع الماضي.



في المقابل، تراجع سعر خام الحديد الأسترالي تركيز 62% إلى 99 دولارًا للطن، بانخفاض دولارين، بينما استقرت أسعار البليت الروسي بين 465 و472 دولارًا للطن، والبليت الصيني بين 460 و465 دولارًا، في حين ارتفع البليت التركي إلى ما بين 480 و490 دولارًا للطن.

كما صعدت أسعار حديد التسليح التركي إلى ما بين 570 و585 دولارًا للطن، بينما استقرت أسعار حديد التسليح بدول رابطة الدول المستقلة عند 550 إلى 560 دولارًا للطن، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار لفائف الصلب المسطح البارد الصينية بنحو 15 دولارًا لتتراوح بين 530 و550 دولارًا للطن.



أسعار الحديد اليوم في مصر



تراجع سعر طن الحديد الاستثماري بنحو 78 جنيهًا ليسجل 38,810 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع بين 37,500 و40 ألف جنيه للطن، وفقًا للقوائم السعرية المعلنة من الشركات المنتجة.

وسجل سعر طن حديد عز 39,595 جنيهًا، وحديد بشاي 39,800 جنيه، وحديد العتال 39,500 جنيه، بينما بلغ سعر كل من حديد المراكبي وحديد المصريين 39,400 جنيه للطن.

كما سجل حديد الكومي 38,500 جنيه، وحديد المعادي 38,400 جنيه، في حين جاء حديد مصر ستيل الأقل سعرًا عند 37,500 جنيه للطن.



أسعار الأسمنت اليوم



حافظت أسعار الأسمنت على استقرارها في السوق المحلية، وسط هدوء في حركة التداول وتوازن بين العرض والطلب.

وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3,820 جنيهًا، فيما سجل متوسط سعر الطن للمستهلك نحو 4,200 جنيه، مع اختلافات طفيفة بين الشركات والمناطق وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع.



ترقب لتحركات الأسواق العالمية



تواصل أسواق مواد البناء متابعة تطورات الطلب العالمي وتحركات أسعار المواد الخام، والتي تمثل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، بينما يواصل الأسمنت الحفاظ على استقراره في السوق المحلية مع استقرار مستويات العرض والطلب.