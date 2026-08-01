تركيا تلقي القبض على متهم بمحاولة اغتيال أردوغان عام 2016

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم السبت أن الشرطة ألقت القبض على عضو في تنظيم "فتح الله جولن" (FETO) كان ملاحقاً بتهمة المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال المحاولة الانقلابية عام 2016 .

وقالت الوزارة، حسبما أورد موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي)، إن المشتبه به، الذي أشير إليه بالأحرف الأولى (بي كيه) ، كان جزءاً من وحدة تابعة لتنظيم "فتح الله جولن" شاركت في محاولة اغتيال أردوغان في قضاء مرمريس خلال محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وأوضحت الوزارة أن المشتبه به هو ضابط مفصول من الجيش برتبة كابتن وطيار مروحية سابق، وكان ملاحقا بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.

وبحسب الوزارة، نفذت وحدات الاستخبارات التابعة للشرطة في ولايتي أفيدون قره حصار وإسكي شهير عملية مشتركة بتنسيق من إدارة الاستخبارات بالمديرية العامة للأمن.

وأفادت الوزارة بأن العملية حددت موقع المشتبه به، ليتم بعدها إلقاء القبض عليه من قبل شرطة مكافحة الإرهاب في ولاية أفيدون قره حصار.

وأكدت الوزارة أن تركيا ستواصل حربها ضد تنظيم "فتح الله جولن" وهياكله.