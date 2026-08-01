بكاء أحمد ماهر بسبب مشهد محذوف من “ذئاب الجبل”

كشف الفنان أحمد ماهر، تفاصيل النهاية الأصلية لشخصيته في مسلسل "ذئاب الجبل"، مؤكدًا أن دوره لم يُعرض كاملًا بسبب وفاة الفنان عبد الله غيث أثناء تصوير العمل.

وأوضح "ماهر" خلال حلوله ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر شاشة "ON"، أن دوره تم اختصاره بعد وفاة "غيث"، موضحًا أن السيناريو الأصلي كان يتضمن استيلاء شخصية عبد الله غيث على ميراث زوجته ودفنه في الحديقة، ثم يلتقي بشخصية أحمد ماهر ويخبره بنيته الزواج من ابنة العمدة بأموال زوجته، لتنشب بينهما مشاجرة.

بكاء أحمد ماهر

استكمل أحمد ماهر، أنه خلال الشجار، يخبره "غيث" بأنه هو من اختطف حبيبته "مهجة" ودفنها وهي حامل، لتنفعل شخصية "ماهر" في المسلسل وتقترب من "غيث" لتخنق أنفاسه وتقتله.

وأضاف أن النهاية الأصلية كانت تتضمن قيام شخصيته بإخراج مطواة كذلك، وشق صدر عبد الله غيث، واستخراج كبده وأكله، قائلًا: "حياة الوحش والجبل أرحم من حياة البشر"، قبل أن يصعد إلى الجبل ويتحول إلى أحد "ذئاب الجبل".

خلال قراءة أحمد ماهر لجملته في العمل، ينفعل ويبكي متأثرًا خلال اللقاء، ويحاول السيطرة على انفعالاته، معتذرا للجمهور على البكاء، مشيرًا إلى أنه انفعل بسبب استعادته للحظة.