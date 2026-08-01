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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد فترة من الغياب.. الفنانة عفاف راضي تعود بأغنية «الذكريات»

عفاف راضي
عفاف راضي
سعيد فراج

طرحت الفنانة والمطربة القديرة عفاف راضى أغنية جديدة بعنوان "الذكريات"، وذلك بعد فترة طويلة من الغيات على الساحة الغنائية.

الأغنية الآن على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومحطات الراديو، وهي من كلمات محمد حارس، وألحان وتوزيع أيمن مصطفى، وتوزيع وتريات إيهاب عبد السلام، ومن توزيع شركة Digital Sound.

أعربت الفنانة عفاف راضي، عن سعادتها بعودتها إلى جمهورها في مصر والوطن العربي، وقررت ألا تبتعد عن جمهورها ومحبيها فترات طويلة، وأشارت بأنها ستعود من وقت لآخر بعمل جديد.

من المعروف أن الفنانة عفاف راضي منحت الفن صوتا رومانسيا دافئا مميزا، ينتمى إلى جيل العمالقة الذين عاصرتهم ووقفت إلى جوارهم، ولفتت إليها الأنظار بسحر صوتها وموهبتها الفريدة، فلحن لها كبار الملحنين، ووقفت فى الحفلات إلى جوار عمالقة الطرب واستطاعت أن تشق طريقها بينهم بصوتها الأوبرالى الرومانسى الجميل، واستطاعت أن تقدم كل ألوان الغناء الرومانسى والوطنى بأسلوبها الخاص المميز وصوتها الملائكى الرقيق.

كلمات أغنية "الذكريات":

ويا الصور بنعيش حكايات

ساعات بفرحة ساعات اهات

و اللي فات من العمر فات بنقول عليه الذكريات

ذكرى صاحية و عايشه فينا

ذكرى عشرة بتنادينا

ذكرى اول حب ليلة دق في قلوبنا و مر و فات

قطر الحياة مر و عدى

و بين محطاته ما هدى

الغربة دي كانت عنوانا

ماعرفنا فين العمر عدى

ايام خدتنا و روحنا بعيد

توهنا مابين ارقام مواعيد

و اما وقفنا في رحلتنا

رسمت سنينا التجاعيد

صور بتحكيلنا حكايات

بفرحة عيشناها وآهات

و السنين تنده سنين و الحنين يملى السكات

قطر الحياة مر و عدى

و بين محطاته ماهدى

الغربة دي كانت عنوانا ما عرفنا فين العمر عدى

ايام خدتنا و روحنا بعيد توهنا مابين ارقام مواعيد

و اما وقفنا في رحلتنا رسمت سنينا التجاعيد

و سنين تنده سنين و حنين للذكريات

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