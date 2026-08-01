تنسيق علمي علوم مرحلة أولى 2026.. مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة

​تشهد أروقة الثانوية العامة حالة من الترقب، حيث تشير المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الأولى لشعبة "علمي علوم" إلى ملامح خريطة القبول بالجامعات، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء أعمال التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، حيث يبدأ تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى اعتبارًا من الثلاثاء 29 يوليو ويستمر حتى السبت 2 أغسطس، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2026 بالنظام الحديث

في انتظار الإعلان الرسمي من وزارة التعليم العالي عن الحدود الدنيا للمرحلة الأولى، تظل نتائج وتنسيق العام الماضي المرشد الأساسي لتوقعات القبول هذا العام.

وتتوقف خريطة الحدود الدنيا لكل مرحلة على عدة محددات رئيسية، في مقدمتها نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة، وشريحة المجاميع التكرارية، والطاقة الاستيعابية للكليات، فضلاً عن الاتجاهات الفعلية لرغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب علمي علوم

تشير المؤشرات الأولية المستندة إلى تنسيق العام الماضي، إلى استمرار تصدر كليات القطاع الطبي لقائمة الأعلى تنسيقا، وجاءت الحدود الدنيا الاسترشادية على النحو التالي:

ـ الطب البشري: 93.17%.

ـ طب الأسنان: 92.68%.

ـ العلاج الطبيعي: 92.19%.

ـ الصيدلة: 91.70%.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار المنافسة القوية بين طلاب شعبة علمي علوم، في ظل الإقبال الكبير على الكليات الطبية لما توفره من فرص عمل متميزة داخل مصر وخارجها.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب علمي رياضة

تشير التوقعات إلى أن أبرز الحدود الدنيا لطلاب علمي رياضة، ستكون كالتالي:

ـ كلية الهندسة: 89.84%.

ـ كلية التخطيط العمراني: 88.75%.

كما أظهرت نتائج التنسيق في العام الماضي وجود أماكن شاغرة ببعض كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي خلال المرحلة الثانية، وهو سيناريو قد يتكرر وفقا لأعداد المتقدمين وتوزيع رغباتهم خلال تنسيق هذا العام.

الحدود الدنيا لكليات الطب والصيدلة في تنسيق 2025

جاءت كليات الطب البشري في مقدمة الكليات الأعلى تنسيقا في 2025، حيث سجلت الحدود الدنيا للكليات:

ـ طب القاهرة: 303.5 درجة.

ـ طب المنصورة: 303.5 درجة.

ـ طب الزقازيق: 303 درجة.

ـ طب الإسكندرية: 302.5 درجة.

ـ طب فاقوس: 302.5 درجة.

ـ طب دمياط: 302.5 درجة.

ـ طب كفر الشيخ: 301.5 درجة.

ـ طب طنطا: 301.5 درجة.

ـ طب عين شمس: 301 درجة.

ـ طب بورسعيد: 300.5 درجة.

ـ طب سوهاج: 300.5 درجة.

ـ طب المنوفية: 300.5 درجة.

ـ طب بنها: 300.5 درجة.

ـ طب قناة السويس: 300 درجة.

ـ طب حلوان: 300 درجة.

ـ طب السويس: 299.5 درجة.

ـ طب الفيوم: 299.5 درجة.

ـ طب بني سويف: 299 درجة.

ـ طب جنوب الوادي: 299 درجة.

ـ طب الأقصر: 298.5 درجة.

ـ طب العريش: 298.5 درجة.

ـ طب المنيا: 298.5 درجة.

ـ طب أسيوط: 298.5 درجة.

ـ طب الوادي الجديد: 298 درجة.

ـ طب أسوان: 298 درجة.

ـ تراوحت الحدود الدنيا لكليات طب الأسنان بين 296.5 و298 درجة.

ـ سجلت كليات الصيدلة من 294 إلى 297 درجة.

ـ العلاج الطبيعي من 294.5 إلى 295.5 درجة.

العوامل المحددة لتنسيق الجامعات 2026

رغم أهمية مؤشرات الأعوام السابقة، فإنها تظل استرشادية فقط، إذ يتحدد التنسيق النهائي وفق مجموعة من العوامل، تشمل:

ـ نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة.

ـ عدد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة.

ـ الطاقة الاستيعابية للكليات والجامعات.

ـ توزيع رغبات الطلاب أثناء تسجيل التنسيق.

ـ الأعداد المخصصة لكل قطاع جامعي.

تسجيل 72 ألف طلب لاختبارات القدرات

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تسجيل نحو 72 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة، لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي تشترط اجتيازها للقبول بلغ حتى الآن.

وتشمل هذه الاختبارات عددا من الكليات التي تعتمد على قياس المهارات والقدرات الخاصة قبل القبول النهائي، ما يجعل التسجيل المبكر واجتياز الاختبارات خطوة أساسية قبل بدء مراحل التنسيق.