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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. تحذيرات لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع من هذا الفعل

عداد الكهرباء مسبوق الدفع
عداد الكهرباء مسبوق الدفع
وفاء نور الدين


أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة أسعار الكهرباء لجميع الشرائح ماعدا الشريحة الأولى  وتتراوح أسعار  الشرائح مابين 16 قرش و31 قزشا. 

وبعد زيادة أسعار الكهرباء يلجأ البعض لمحاولة تقليل  شحن الكارت فيلجأ لبعض الأفكار الخاطئة مثل شحن كارت العداد من خلال أشخاص يدعون قدرتهم على زيادة الرصيد بطرق غير شرعية، أو استخدام تطبيقات غير معتمدة.

لذلك يجب الحذر من مثل هذا السلوك لأن أنظمة التتبع بالشركة تكتشف أي تضارب بين القراءة الفعلية للعداد والبيانات المسجلة على السيستم المركزي، مما يعرضك للمساءلة الجنائية.

لذلك يجب شحن عداد الكهرباء من الطرق الرسمية والمعروف

شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وفرت الشركة  إمكانية شحن كارت الكهرباء من خلال  كارت الفيزا أو الموبايل ونقاط الدفع المعروفة.

وحددت الشركة عددًا من الخطوات الواجب على مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع اتباعها لشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا أو الموبايل  وهي

1- من خلال تحميل «تطبيق سهل» الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا أو الموبايل  من Apple store أو Google play.

2- من خلال تسجيل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور، وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

3- من خلال اختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.الخطوة 4- من خلال اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

5- من خلال إدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتمّ تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء شحن عداد الكهرباء بالموبايل.

أسعار الكهرباء بعد الزيادة

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة بسعر 68 قرشًا للكيلووات/ساعة

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة بسعر 98 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة: من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة بسعر 115 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة بسعر 173 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة بسعر 214 قرشًا بدلًا من 195 قرشًا.
في حالة تجاوز الاستهلاك 650 كيلووات/ساعة شهريًا

الشريحة السادسة: من 0 حتى 1000 كيلووات/ساعة بسعر 251 قرشًا بدلًا من 210 قروش.

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة بسعر 274 قرشًا بدلًا من 258 قرشًا

أسعار الكهرباء وزارة الكهرباء زيادة أسعار الكهرباء شحن كارت العداد

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