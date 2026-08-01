وكيل التعليم بأسوان يشهد فعاليات تقييم مسابقة "١٠٠ معلم متمكن مبدع"

شهد الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بقاعة ديوان المديرية، فعاليات مسابقة "١٠٠ معلم متمكن مبدع" فى نسختها الثالثة، وذلك بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ورشدي موسي مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين.

وقد استعرضت الفرق المشاركة المشروعات التى تقدمت بها أمام اللجنة، ودارت حول مجالات المسابقة وهى (مواجهة العنف وتعزيز ثقافة احترام الآخر - تعزيز الهوية الوطنية - التوظيف الأمن للتكنولوجيا ومواجهة أخطار الألعاب الإلكترونية - وتعزيز الهوية اللغوية "التحدث بالفصحى" - دعم معلمى ذوى الهمم تكنولوجيًا)، وقد عكست المشروعات، أفكار ورؤى الفرق نحو تطوير بيئة العمل التعليمية.

وتشكلت لجنة التقييم من (الدكتور سعيد صديق وكيل كلية التربية - المغازى منصور مدير إدارة الأزمات والكوارث - ايمان عونى بمركز التطوير التكنولوجى - عزة داود موجه حاسب آلى) حيث قامت اللجنة بمناقشة المشروعات وتقييمها وفق المعايير المقررة للمسابقة.

١٠٠ معلم

وخلال كلمته، أكد وكيل الوزارة، أن الاستثمار الحقيقي في التعليم يبدأ بالاستثمار في المعلم، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية، خاصة عندما يكون العمل من خلال "فرق عمل"، وقد أشاد بالمستوى المتميز للمشروعات المشاركة، وما عكسته من فكر واعي لدى المعلمين، بالقضايا والمشكلات التعليمية.

وأضاف أنه يدعم كل معلمي أسوان المتميزين، ويشجع كافة الأفكار والمقترحات التى تسهم فى تحسين وتطوير العملية التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب.

يذكر أن مسابقة "١٠٠ معلم متمكن مبدع" تنظمها الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بالوزارة، وتهدف إلى اكتشاف النماذج المتميزة من المعلمين، وتقدير جهودهم، وتحفيزهم على تقديم مبادرات تعليمية مبتكرة تسهم في تطوير العملية التعليمية.