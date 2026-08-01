اتحاد الكرة يعتمد تشكيل الجهاز الفني للمنتخب لكرة القدم الشاطئية

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، الذي سيقود المنتخب خلال منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية.

وجاء اعتماد التشكيل بناءً على توصية واعتماد المدير الفني للاتحاد، شوقي غريب، وذلك عقب مراجعة السير الذاتية والرخص التدريبية للمرشحين، بما يتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة.



وضم الجهاز الفني كلًا من:

ـ أحمد عبد الرازق – مديرًا فنيًا للمنتخب.

ـ مصطفى سمير – مدربًا.

ـ ياسر عبد الخالق – مدربًا لحراس المرمى.