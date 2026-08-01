بعد تألقه مع برشلونة.. شقيق حمزة عبدالكريم ينشر صورة نادرة له بقميص البارسا

حرص يوسف، شقيق المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، على الاحتفال بتألق شقيقه مع برشلونة، بعدما نشر عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورة قديمة لحمزة وهو يرتدي قميص النادي الكتالوني، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وجاءت الصورة عقب الأداء اللافت الذي قدمه حمزة عبد الكريم مع برشلونة في المباراة الودية الثانية للفريق ضمن استعداداته للموسم الجديد، التي انتهت بالتعادل بنتيجة (2-2) أمام برمنجهام سيتي الإنجليزي.

وخطف المهاجم المصري الأنظار بعدما سجل هدفي برشلونة في اللقاء، ليؤكد تطور مستواه الفني ويواصل تقديم عروض قوية بقميص الفريق الكتالوني، ما يعزز فرصه في الحصول على دور أكبر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ولم يتوقف صدى تألق حمزة عند الجماهير، إذ حظي بإشادة واسعة من الصحف الإسبانية، التي أثنت على إمكانياته الفنية، وأكدت أن اللاعب يمتلك المقومات التي تؤهله لفرض نفسه ضمن حسابات الفريق الأول لبرشلونة، حال استمراره في تقديم المستويات المميزة التي ظهر بها مؤخرًا.