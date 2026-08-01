إيران توضح سبب انفجار في محيط مدينة إسلام آباد

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، أن الانفجار الذي سُمع في محيط مدينة إسلام آباد غرب محافظة كرمانشاه نجم عن انفجار قذيفة مدفع غير منفجرة تعود إلى أكثر من 38 عاماً، نافية في الوقت ذاته وقوع أي هجوم على المنطقة.

و في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بينها وكالة "فارس"، بسماع دوي انفجار في محيط مدينة إسلام آباد غرب، دون اتضاح السبب أو الموقع الدقيق في البداية.

و من جهته، قال مسؤول محلي بمدينة إسلام آباد، إن فرق الطوارئ توجهت فوراً إلى موقع الانفجار، الذي وقع على بعد نحو 50 متراً من الجسر الدائري الشرقي للمدينة، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم".

هذا وأضاف المسؤول الإيراني أن حريقاً اندلع في الموقع قبل وقوع الانفجار، وأن الحرارة الشديدة الناتجة عنه تسببت في انفجار قذيفة مدفع غير منفجرة تعود إلى الحرب العراقية الإيرانية التي دارت بين عامي 1980 و1988، مؤكداً أن "الحادث لا يرتبط بأي هجوم".