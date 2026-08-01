خبير: مؤشرات التصعيد بين واشنطن وطهران تتزايد واحتمالات المواجهة قائمة

قال الدكتور نزار نزال المحلل السياسي، إن المؤشرات الحالية تعكس وجود تنسيق أمريكي إسرائيلي بشأن التعامل مع الملف الإيراني، مشيرًا إلى أن التحركات السياسية والعسكرية الأخيرة توحي باستمرار حالة التصعيد، مع توقع استمرار الضربات المتبادلة خلال الفترة المقبلة.

ولفت نزال، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، إلى أن التطورات الأخيرة تأتي في ظل تحركات دبلوماسية وعسكرية متزامنة، وأن المشهد لا يزال مفتوحًا على احتمالات متعددة.

تفاصيل الصراع في إيران

وأوضح أن طهران تتعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها صراعًا طويل الأمد، وتسعى إلى إعادة ترتيب أوراقها استعدادًا لاستمرار المواجهة، لافتًا إلى أن أي توسع في العمليات العسكرية قد يدفع إيران إلى توسيع نطاق الرد في عدد من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، بما في ذلك الممرات البحرية، مع استمرار الرهان على سياسة الاستنزاف.

وأشار المحلل السياسي إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد استمرارًا للضربات المتقطعة بين الجانبين، مع بقاء احتمالات التصعيد العسكري الواسع قائمة وفقًا لتطورات الميدان والقرارات السياسية، مضيفا أن المشهد يرتبط أيضًا بحسابات داخلية وإقليمية لدى مختلف الأطراف، ما يجعل مسار الأزمة مفتوحًا على سيناريوهات متعددة خلال الأشهر المقبلة.