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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شراكات عالمية واستثمارات.. الإنتاج الحربي يواصل تنفيذ رؤية الدولة مع بلغاريا لدعم الصناعة المصرية

الإنتاج الحربي يعزز شراكاته الصناعية مع بلغاريا
الإنتاج الحربي يعزز شراكاته الصناعية مع بلغاريا
كريم الخطيب

تواصل مصر تعزيز علاقاتها الاقتصادية والصناعية مع شركائها الدوليين، في إطار رؤية تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتبادل الخبرات، ودعم جهود التنمية المستدامة.

وضمن جهود الدولة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته، تتوسع الشراكات الدولية الهادفة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي نفس السياق، أعرب الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وعقد شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز قدرات التصنيع الوطنية بأيدٍ مصرية ووفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، جاء ذلك خلال استقباله السيد ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين

رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي، في مستهل اللقاء، بالسفير البلغاري والوفد المرافق له، معربًا عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا أن التعاون (المصري - البلغاري) يشهد تعزيزًا مستمرًا، بدعم من القيادة السياسية بالدولتين.

واستعرض "جمبلاط" الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية بالجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات كوادرها البشرية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال توطين أحدث التكنولوجيات وتطبيق نظم التصنيع المتطورة بشركاتها التابعة، لأن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين تأهيل العنصر البشري وتطوير البنية التكنولوجية وتبني أساليب الإنتاج المتقدمة.

شراكات صناعية مثمرة بين الطرفين

وأشار الوزير إلى أن اللقاء شهد الوقوف على مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي وعدد من الشركات البلغارية، لافتًا إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية من شراكات صناعية مثمرة بين الطرفين يمثل ركيزة مهمة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة وتوسيع نطاق الشراكة لآفاق أكثر رحابة.

كما ناقش الجانبان عددًا من موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وبحثا فرص تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في المجالات التصنيعية المختلفة.

ومن جانبه، توجّه السفير البلغاري بالشكر إلى وزير الدولة للإنتاج الحربي على حُسن الاستقبال، مشيدًا بما تتميز به شركات الإنتاج الحربي من قدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وخبرات بشرية تشجع الشركات البلغارية على إقامة شراكات صناعية ثنائية واعدة في شتى المجالات.

وأوضح السيد ديان كاتراتشيف أن بلغاريا تمثل بوابة مصر التاريخية إلى أوروبا، مضيفًا أن الدولة المصرية تعد أول دولة عربية وأفريقية تؤسس علاقات دبلوماسية مع بلاده، لافتًا إلى مرور 100 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين بلغاريا ومصر.

وبمناسبة قرب انتهاء مهمته الدبلوماسية في مصر، أعرب "كاتراتشيف" عن اعتزازه بالتعاون البنّاء مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بما لمسه من حرص مشترك على دعم وتعزيز العلاقات بين الجانبين، مبديًا تطلعه إلى مواصلة البناء على ما تحقق من أوجه تعاون مثمرة.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

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