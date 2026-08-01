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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ليست للمتفوقين فقط.. أبرز المنح في الجامعات الحكومية والأهلية

ليست للمتفوقين فقط.. أبرز المنح في الجامعات الحكومية والأهلية
ليست للمتفوقين فقط.. أبرز المنح في الجامعات الحكومية والأهلية
ياسمين القصاص

مع بداية كل عام جامعي، لا تقتصر الفرص المتاحة أمام الطلاب على الدراسة داخل القاعات الدراسية فقط، بل تتسع لتشمل عشرات المنح والبرامج التي تستهدف دعم المتفوقين والموهوبين والباحثين عن تطوير مهاراتهم الأكاديمية والبحثية. 

وتحرص الجامعات الحكومية والأهلية في مصر على تقديم منظومة متنوعة من المنح تشمل الإعفاءات الدراسية، وبرامج التبادل الطلابي، ومنح الدراسات والابتكار، إلى جانب المبادرات التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء دوليين، بما يتيح للطلاب فرصا أكبر لاكتساب الخبرات والمنافسة محليا ودوليا.

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ولا تقتصر هذه المنح على التفوق الدراسي فقط، وإنما تمتد في بعض الجامعات إلى دعم الطلاب المتميزين في الأنشطة الرياضية والثقافية، وكذلك غير القادرين، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة التعليمية وتوسيع فرص الحصول على تعليم جامعي عالي الجودة.

منح الجامعات الحكومية

وتوفر الجامعات الحكومية عددا من صور الدعم والمنح التي تختلف من جامعة لأخرى، ومن أبرزها:

منح التفوق الأكاديمي التي تمنح للطلاب الحاصلين على معدلات مرتفعة، وقد تشمل إعفاءا جزئيا أو كليا من بعض الرسوم الدراسية في البرامج المميزة.

منح الطلاب غير القادرين من خلال صناديق التكافل الاجتماعي داخل الجامعات، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الطلاب المستحقين.

برامج التبادل الطلابي الدولية بالتعاون مع جامعات أجنبية، والتي تتيح للطلاب الدراسة لفصل أو عام دراسي بالخارج وفقا لشروط محددة.

منح البحث العلمي والابتكار المقدمة للطلاب المشاركين في المشروعات البحثية وريادة الأعمال والابتكار.

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منح التدريب والتأهيل التي تنظمها الجامعات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والشركات، بهدف إعداد الطلاب لسوق العمل.

الجامعات الأهلية توسع نطاق المنح

رغم أن الجامعات الأهلية تعتمد على المصروفات الدراسية، فإنها تخصص سنويا عددا من المنح والإعفاءات لدعم الطلاب، ومن أبرزها:

منح أو تخفيضات للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.

منح لأوائل البرامج الدراسية لاستمرار التفوق.

منح للحالات الاجتماعية والاقتصادية وفق ضوابط معلنة.

منح للطلاب المتميزين رياضيًا أو أصحاب الإنجازات الدولية.

منح مرتبطة بالمشاركة في الأنشطة والابتكار وريادة الأعمال في بعض الجامعات.

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أبرز الجهات الداعمة للمنح

لا تقتصر فرص المنح على الجامعات نفسها، إذ يستفيد الطلاب أيضا من برامج تنفذها جهات رسمية، من بينها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF).

برامج التبادل الأكاديمي الممولة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الشريكة.

مكاتب العلاقات الدولية داخل الجامعات الحكومية.

كيف يحصل الطالب على المنحة؟

ومن جانبها، تشدد الجامعات على ضرورة متابعة المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات بشكل دوري، حيث يتم الإعلان عن شروط التقديم والمواعيد والأوراق المطلوبة، والتي تختلف بحسب نوع المنحة، بينما تعتمد أغلبها على معايير تشمل التفوق الدراسي، وإجادة اللغات الأجنبية في بعض البرامج، والمشاركة في الأنشطة أو اجتياز المقابلات الشخصية.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن مفهوم المنح الجامعية شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد مقتصرا على تكريم الطلاب المتفوقين أكاديميا، بل أصبح أحد أهم أدوات الاستثمار في رأس المال البشري، وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف حمزة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجامعات الحكومية والأهلية أصبحت تتجه بصورة متزايدة إلى تنويع برامج المنح، سواء في المجالات الأكاديمية أو البحثية أو الابتكارية، بما يتيح الفرصة أمام الطلاب لإثبات قدراتهم بعيدا عن الظروف الاقتصادية. 

وأكد أن الطالب يجب ألا ينتظر إعلانا واحدا فقط، بل يحرص على متابعة المواقع الرسمية للجامعة ومكاتب العلاقات الدولية بصورة مستمرة.

والجدير بالذكر، أن المؤشرات تؤكد  أن المنح الجامعية أصبحت جزءا أساسيا من منظومة تطوير التعليم العالي في مصر، في ظل التوسع في الجامعات الحكومية والأهلية، والاهتمام بتدويل التعليم وتعزيز البحث العلمي.

 ولذلك، فإن متابعة الفرص التي تعلنها الجامعات والجهات الرسمية، والاستعداد المبكر لاستيفاء شروطها، يمثلان خطوة مهمة أمام الطلاب الراغبين في بناء مسار أكاديمي ومهني أكثر تميزا، بعيدا عن الاعتقاد بأن المنح تقتصر فقط على فئة محدودة من الدارسين.

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