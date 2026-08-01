قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على كرسي متحرك.. أخر ظهور لـ والد تامر حسني قبل رحيله
في أولى جولاته الميدانية.. صديق يتفقد سير اختبارات القدرات بتربية الأزهر
مساعد وزير التموين: البيانات اللحظية تساعد الأجهزة على رصد أي مخالفة فورًا
بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هتشحن كارت العداد بكام كل شهر
إيران توضح سبب انفجار في محيط مدينة إسلام آباد
تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لمعتمد جمال قبل انطلاق الموسم الجديد
حفظ التحقيقات مع مؤلف مسلسل فخر الدلتا بتهمة التحرش بفتيات
ألقته من أعلى سطح عقار.. إحالة صغيرة أنهت حياة رضيعها في الجيزة للجنايات
بعد فشل صفقة بشكتاش.. مفاجأة تركية جديدة تقرّب محمد صلاح من وجهته المقبلة .. تفاصيل مهمة
جديد فى الزمالك.. إيشو يتمرد والإدارة ترفض الوصاية| إيه الحكاية؟
من ناشئ إلى نجم .. كيف كسب حمزة عبد الكريم ثقة مدرب برشلونة في ليلة واحدة؟
لا تتعجل تغيير الباقة.. 8 أسباب قد تفسر بطء الإنترنت وكيفية علاجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

على كرسي متحرك.. أخر ظهور لـ والد تامر حسني قبل رحيله

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
سعيد فراج

نشر يوسف حسني (الشقيق الأصغر للفنان تامر حسني) صورة جمعته بوالده الراحل في أيامه الأخيرة قبل وفاته أمس. 

وظهر والد تامر حسني، في الصورة وهو يرتدي جلبابا ويجلس على كرسي متحرك، بينما يقوم يوسف بتقبيل يد والده. 

وعلق شقيق تامر حسني، على الصورة قائلا: «أول يوم من غيرك يا بابا الدنيا بقت ناقصة من بعدك. الله يرحمك يا حبيبي، ويغفر لك، ويجعل قبرك روضةً من رياض الجنة، ويسكنك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم آنس وحشته، ونور قبره، واجعل كل دعاء يصل إليه نورا ورحمة.. أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

جنازة والد تامر حسني 

أقيمت عصر أمس الجمعة جنازة والد الفنان تامر حسني، من مسجد الدجوي في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء والمقربون. 

وشهدت جنازة والد تامر حسني، حضور والدته وطليقته بسمة بوسيل، والفنان عمرو مصطفى، والفنان عصام السقا، والفنانة هنا الزاهد. 

وسيطرت علامات الحزن والصدمة على الفنان تامر حسني، خلال جنازة والده. 

وبدا تامر حسني، وشقيقه حسام متأثرين بشكل كبير خلال الجنازة وتشييع الجثمان، وعلى وجههما ملامح الصدمة والحزن. 

وفاة والد تامر حسني 

وتوفي والد الفنان تامر حسني، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله الى أحد المستشفيات. 

وكتب تامر حسني عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي الحبيب في ذمة الله، أسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة. الله يرحمك يا حبيبي".

تأجيل حفلات تامر حسني 

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر حسني الذي كان من المقرر إقامته في الساحل الشمالي، اليوم، عن تأجيله؛ نظرًا لوفاة والده. 

وتابع البيان: ببالغ الحزن والأسى، تنعى الشركة والد الفنان تامر حسني، المغفور له بإذن الله، الأستاذ حسني شريف عباس، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وأضافت: ونظرًا لهذا الظرف الإنساني الأليم، تعلن الشركة تأجيل حفل افتتاح مهرجان “يلا ساحل” بمدينة العلمين الجديدة، والذي كان مقررًا إقامته اليوم الجمعة 31 يوليو، وكذلك تأجيل حفل مهرجان جرش بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي كان مقررًا إقامته يوم الأحد 2 أغسطس، إلى مواعيد جديدة سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن.

واستكمل البيان: كما تتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهور الكريم، والقائمين على مبادرة يلا ساحل، وإدارة مهرجان جرش، وجميع الجهات المنظمة والشركاء، على تفهمهم وتعاونهم في هذا الظرف الاستثنائي. 

واختتم البيان: نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون. 

تامر حسني والد تامر حسني وفاة والد تامر حسني جنازة والد تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

أرشيفي

تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان

مدير أمن الغربية

الغربية: انتشال الجثة الثانية لرجل من أسفل أنقاض منزل زفتي المنهار | شاهد

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

ترشيحاتنا

درة بوشوشة

جلسة خاصة للاحتفاء بأعمال درة بوشوشة في مهرجان عمان السينمائي

مهرجان المونودراما المسرحي

مهرجان جرش.. اختتام عروض مهرجان المونودراما المسرحي الرابع بمسرحية "الغداء الأخير"

المطرب الشامي

الشامي والحايك يشعلان حفل مهرجان جرش الـ40

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد