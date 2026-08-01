المكسرات أم الفشار.. أيهما أفضل لضبط مستوى السكر في الدم؟

تعد الوجبات الخفيفة الصحية وسيلة رائعة لإشباع الجوع والحفاظ على الطاقة بين الوجبات، ولكن عند محاولة ضبط مستوى السكر في الدم، قد يصعب تحديد الوجبة الخفيفة الأنسب، خذ مزيج المكسرات والفشار كمثال، كلاهما لذيذ ومقرمش وسهل الحمل ، ويحتويان على مكونات صحية.

ما هو الافضل هو الأفضل لمستوى السكر في الدم؟

لمعرفة ذلك، استطلعنا آراء أخصائيي التغذية، وكانت إجابتهم بالإجماع: الفشار "يوفر الفشار منحنى جلوكوز يمكن التنبؤ به والتحكم فيه، مما يجعله مثاليًا للوجبات الخفيفة اليومية، أو للتحكم في الوزن، أو لتحسين حساسية الأنسولين"

كيف يؤثر مزيج المكسرات على نسبة السكر في الدم

يتكون مزيج المكسرات والفواكه المجففة بشكل أساسي من الفواكه المجففة والمكسرات، يوفر هذا المزيج البسيط حوالي 18 غرامًا من الكربوهيدرات لكل ربع كوب، من بين هذه الكربوهيدرات، 13 غرامًا عبارة عن سكر، مما يمنح الجسم دفعة سريعة من الجلوكوز في الدم

تأثير الفشار على مستوى السكر في الدم

يُعدّ الفشار وجبة خفيفة رائعة وغنية بالسعرات الحرارية، ومناسبة لمن يحرصون على تناول كميات كافية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات"، وهو خيار ممتاز لدرجة أن الجمعية الأمريكية لمرض السكري توصي بتناول الفشار المُعدّ بالهواء كوجبة خفيفة صحية.

المصدر eating well