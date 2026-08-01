من غير كريمات .. طرق طبيعية لتقليل الهالات السوداء

تعاني العديد من الفتيات بسبب الهالات السوداء، فيما يلي بعض النصائح لتقليل الهالات السوداء في المنزل.

فيمكن لهذه العادات البسيطة التي تدمجها في حياتك اليومية أن تساعدك على تقليل الهالات السوداء بشكل طبيعي.

نصائح بسيطة لتقليل الهالات السوداء

- الترطيب اليومي

أول عادة يومية جيدة لتقليل الهالات السوداء بدون مكياج هي الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل كافٍ، ببساطة، عليكِ شرب الكثير من السوائل، لأنه عندما لا يكون الجسم رطباً بشكل كافٍ، قد تبدو البشرة تحت العينين - وهي أرق - باهتة، داكنة، هذه عادة جيدة تفيد الجسم بأكمله وتساعد على الحفاظ على بشرتكِ مشدودة ورطبة

- نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية

يُعدّ النظام الغذائي مهمًا أيضًا، لذا احرص على تضمين الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامينات K وC وB12 في وجباتك اليومية، فكّر في: الخضراوات الورقية الخضراء (السبانخ، الخس، السلق، وغيرها)، والمكسرات، والحمضيات، والعدس، بالإضافة إلى البيض والأسماك، فيما يلي شرح لفوائد كل مكوّن.

- يساعد الحديد على تقليل الهالات السوداء الناتجة عن فقر الدم

- يُعد فيتامين سي ضروريًا لإنتاج الكولاجين ويساعد على زيادة سماكة الجلد في هذه المنطقة

- يُعد فيتامين ب12 ضروريًا لتأكسج الدم، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى ظهور الهالات السوداء أو تفاقمها.

- يعمل فيتامين ك على تحسين الدورة الدموية الدقيقة وتقوية الشعيرات الدموية حول العينين