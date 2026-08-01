تنسيق الجامعات 2026| هل يمكن تغيير محل الإقامة للتغيير التوزيع الجغرافي؟

استعدادًا لبدء أعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية للعام الجامعي 2026/2027، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بمواصلة نشر الأدلة الإرشادية التي تساعد طلاب الثانوية العامة على التعرف على قواعد وإجراءات التنسيق الإلكتروني، وتوضيح المفاهيم الأساسية التي تضمن تسجيل الرغبات بصورة صحيحة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تواصل تنفيذ حملتها الإعلامية للتوعية بالتنسيق الإلكتروني، من خلال سلسلة من الأدلة الإرشادية المبسطة، التي تتناول مختلف الموضوعات المرتبطة بالتنسيق، ومن بينها قواعد التوزيع الجغرافي، التي تُعد من أهم الضوابط المنظمة لعملية تسجيل الرغبات.

وأوضح أن هذا الدليل يهدف إلى تعريف الطلاب بكيفية تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي، وأسباب العمل بها، بما يساعدهم على ترتيب رغباتهم بصورة صحيحة وفقًا للقواعد المنظمة للتنسيق.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجميع طلاب الثانوية العامة بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، والاطلاع على الأدلة الإرشادية المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الدليل الإرشادي على النحو التالي:

س1: ما المقصود بقواعد التوزيع الجغرافي في التنسيق الإلكتروني؟

• يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات مرتبطة بالإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، وذلك للحد من الاغتراب وتحقيق التوزيع الجغرافي العادل.

س2: ما هي مجموعات التوزيع الجغرافي؟

• المجموعة (أ): إجبارية، وتشمل الجامعة أو الجامعات الأقرب للإدارة التعليمية التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة.

• المجموعة (ب): إجبارية بعد استكمال اختيارات المجموعة (أ)، وتشمل عددًا من الجامعات القريبة من النطاق الجغرافي للطالب.

• المجموعة (ج): تضم باقي الجامعات التي بها كليات في القطاع نفسه، ويجوز للطالب الاختيار منها بعد استيفاء اختيارات المجموعتين (أ) و(ب).

س3: هل يلتزم الطالب باختيار كليات النطاق الجغرافي الأول؟

• نعم، يجب على الطالب استكمال اختياراته في النطاق الجغرافي الأول قبل الانتقال إلى النطاق الجغرافي التالي، وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي المعتمدة.

س4: هل يمكن تغيير محل الإقامة لتغيير التوزيع الجغرافي؟

• لا، حيث يتم تحديد التوزيع الجغرافي وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يُعتد بتغيير محل الإقامة.

س5: ما الهدف من تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي؟

• تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الطلاب على الجامعات، والحد من الاغتراب، وتخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار نشر الأدلة الإرشادية تباعًا؛ لتعريف الطلاب بجميع قواعد وإجراءات التنسيق الإلكتروني، ومساعدتهم على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة.