قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب المحافظات
وزير الخارجية يلتقي الرئيس الأوغندي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الثانوية العامة 2026.. بـ3 أدعية عند تسجيل الرغبات تُقبل في كلية أحلامك
الزمالك يبدأ معسكر الإعداد للموسم الجديد بقيادة معتمد جمال
أخبار التوك شو | موعد ذروة الموجة شديدة الحرارة.. من المستفيد من حادث ميناء دمياط؟.. مفاجأة غير متوقعة لتنسيق الجامعات
اليوم .. بدء تطبيق الخصم المباشر في منظومة الخبز الجديدة
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟
بعد زيادة الأسعار.. سجل قراءة العداد و استعلم عن فاتورة كهرباء أغسطس
ارتفاع ضحايا الهجرة من المغرب لجيب سبته الإسبانية إلى 61 شخصا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | موعد ذروة الموجة شديدة الحرارة.. من المستفيد من حادث ميناء دمياط؟.. مفاجأة غير متوقعة لتنسيق الجامعات

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات.

حريق متعمد.. مصطفى بكري يوضح المستفيد من حادث ميناء دمياط

علق الإعلامي مصطفى بكري على تعامل المصريين مع حادث حريق ميناء دمياط، قائلا:" المصريين كل يوم بيضربوا المثل في دعم البلاد وتضحياتهم لحماية الوطن".

استشارية تغذية تحذر: الشاي المغشوش قد يسبب السرطان وتلف الكبد والكلى

حذرت الدكتورة نهلة مسعد، استشاري التغذية العلاجية، من خطورة تداول الشاي مجهول المصدر أو المعبأ داخل أماكن غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مؤكدة أن هذه المنتجات لا تمثل مجرد حالة غش تجاري، بل تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وقد تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

هل تنخفض كليات القمة؟.. مفاجأة غير متوقعة لتنسيق الثانوية العامة 2026

مع إسدال الستار على ماراثون الثانوية العامة 2026، وإعلان النتائج، يبدأ فصل جديد في رحلة آلاف الطلاب نحو المستقبل الجامعي.

كبير مرشدي ميناء دمياط : تعاملنا مع حمولة غاز ضخمة خطيرة

روي مرشدو وسائقو القطارات تفاصيل إنقاذ ميناء دمياط في حادث السفينتين، وقال عبد الفتاح طه كبير المرشدين في ميناء دمياط، إنه تولى قيادة عملية التعامل مع مركب مشتعل، مشيرًا إلى انه تم اختيار السفينة والتعامل معها رغم خطورتها، كما أنه باستخدام القاطرات تم سحب المركب والسيطرة على الحريق أثناء التحرك حتى الوصول إلى موقع آمن.

مصطفى بكري يحذر من فوضى السوشيال ميديا ويطالب بقانون رادع لحماية المجتمع

حذر الإعلامي مصطفى بكري من تنامي التجاوزات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما تشهده بعض المنصات من انتشار للشائعات والمحتوى المسيء بات يمثل تهديدا حقيقيا للمجتمع المصري، ويستوجب تدخلاً تشريعيا حاسما.

الأنبا بنيامين يحذر من الانقسام الفكري: أتابع مختلف الآراء وأرد بالحوار والإقناع

حذر الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، من خطورة الانقسام الفكري بين أبناء الكنيسة، مؤكدًا أن تبني أفكار متعارضة قد يؤدي إلى حالة من الجدل والانقسام، وهو ما تحرص الكنيسة على تجنبه من خلال التمسك بثوابتها.

مساعد التموين: البيانات اللحظية ستساعد الأجهزة على رصد أي مخالفة فورًا

قال الدكتور أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والتموين، إنّ منظومة الخصم المباشر تستهدف تعزيز الرقابة والحوكمة من خلال توفير بيانات دقيقة بصورة لحظية، بما يسمح للأجهزة المعنية برصد أي ملاحظات والتعامل معها فورًا. 

صرف المعاشات المتأخرة | مغاوري: الناس بقالها 8 شهور مش بتقبض.. وبطالب بـ تقصي حقائق

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إنه يأمل في التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بما أُعلن سابقًا بشأن حل أزمة تأخر صرف المعاشات للمستحقين الجدد اعتبارًا من الأول من أغسطس، حتى يتمكن أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

القبة الحرارية .. الأرصاد: ذروة الموجة شديدة الحرارة غدًا

كشف الدكتور محمود القياتي نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة تبلغ ذروتها غدًا، موضحًا أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستتراوح بين 39 و40 درجة مئوية، مع توقعات باستمرار الأجواء الحارة حتى ما بعد منتصف الأسبوع المقبل.

أحمد القاضي: جروبات كشف الخيانة تحولت إلى موضة وتستهدف خراب البيوت

كشف المايسترو أحمد القاضي، تفاصيل رصده جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم كشف الرجال الخائنين، مؤكدًا أن الفكرة بدأت على سبيل التهكم ثم تحولت إلى انتشار واسع بين المستخدمين.

مصطفى بكري ميناء دمياط الشاي الثانوية العامة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

تنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026| 94.2% للطب و93.5% للأسنان و89.5% للهندسة

الأرصاد

ذروة الصيف غدًا.. الأرصاد ترفع مستوى التحذير والحرارة تصل 44 درجة

تنسيق الجامعات

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء رسميًا للاستخدام المنزلي 2026.. إليك الأسعار الجديدة للشرائح

الثانوية العامة

هل تنخفض كليات القمة؟.. مفاجأة غير متوقعة لتنسيق الثانوية العامة 2026

فاتورة الكهرباء

من 34 حتى 4800 جنيها.. احسب فاتورة كهرباء أغسطس بعد الزيادة

خبز

منظومة جديدة للخبز تبدأ غدًا.. التموين تكشف التفاصيل وهذا سعر الرغيف

ترشيحاتنا

حاسوب

كيف يوثر مزود الطاقة على حرارة حاسوبك؟

واتساب

بعد طول انتظار.. واتساب يطلق ميزة جديدة ستفيد ملايين المستحدمين

دراجة كهربائية

في 5 خطوات.. كيفية تحويل دراجتك الهوائية إلى كهربائية

بالصور

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى صيفية منعشة بمذاق كريمي بدون فرن

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن

فيديو

السيدة المسنة

فيديو مؤثر لسيدة مسنة تبكي في الشارع: ابني ومراته مش طايقيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد