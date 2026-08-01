أخبار التوك شو | موعد ذروة الموجة شديدة الحرارة.. من المستفيد من حادث ميناء دمياط؟.. مفاجأة غير متوقعة لتنسيق الجامعات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات.

حريق متعمد.. مصطفى بكري يوضح المستفيد من حادث ميناء دمياط

علق الإعلامي مصطفى بكري على تعامل المصريين مع حادث حريق ميناء دمياط، قائلا:" المصريين كل يوم بيضربوا المثل في دعم البلاد وتضحياتهم لحماية الوطن".

استشارية تغذية تحذر: الشاي المغشوش قد يسبب السرطان وتلف الكبد والكلى

حذرت الدكتورة نهلة مسعد، استشاري التغذية العلاجية، من خطورة تداول الشاي مجهول المصدر أو المعبأ داخل أماكن غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مؤكدة أن هذه المنتجات لا تمثل مجرد حالة غش تجاري، بل تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وقد تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

هل تنخفض كليات القمة؟.. مفاجأة غير متوقعة لتنسيق الثانوية العامة 2026

مع إسدال الستار على ماراثون الثانوية العامة 2026، وإعلان النتائج، يبدأ فصل جديد في رحلة آلاف الطلاب نحو المستقبل الجامعي.

كبير مرشدي ميناء دمياط : تعاملنا مع حمولة غاز ضخمة خطيرة

روي مرشدو وسائقو القطارات تفاصيل إنقاذ ميناء دمياط في حادث السفينتين، وقال عبد الفتاح طه كبير المرشدين في ميناء دمياط، إنه تولى قيادة عملية التعامل مع مركب مشتعل، مشيرًا إلى انه تم اختيار السفينة والتعامل معها رغم خطورتها، كما أنه باستخدام القاطرات تم سحب المركب والسيطرة على الحريق أثناء التحرك حتى الوصول إلى موقع آمن.

مصطفى بكري يحذر من فوضى السوشيال ميديا ويطالب بقانون رادع لحماية المجتمع

حذر الإعلامي مصطفى بكري من تنامي التجاوزات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما تشهده بعض المنصات من انتشار للشائعات والمحتوى المسيء بات يمثل تهديدا حقيقيا للمجتمع المصري، ويستوجب تدخلاً تشريعيا حاسما.

الأنبا بنيامين يحذر من الانقسام الفكري: أتابع مختلف الآراء وأرد بالحوار والإقناع

حذر الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، من خطورة الانقسام الفكري بين أبناء الكنيسة، مؤكدًا أن تبني أفكار متعارضة قد يؤدي إلى حالة من الجدل والانقسام، وهو ما تحرص الكنيسة على تجنبه من خلال التمسك بثوابتها.

مساعد التموين: البيانات اللحظية ستساعد الأجهزة على رصد أي مخالفة فورًا

قال الدكتور أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والتموين، إنّ منظومة الخصم المباشر تستهدف تعزيز الرقابة والحوكمة من خلال توفير بيانات دقيقة بصورة لحظية، بما يسمح للأجهزة المعنية برصد أي ملاحظات والتعامل معها فورًا.

صرف المعاشات المتأخرة | مغاوري: الناس بقالها 8 شهور مش بتقبض.. وبطالب بـ تقصي حقائق

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إنه يأمل في التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بما أُعلن سابقًا بشأن حل أزمة تأخر صرف المعاشات للمستحقين الجدد اعتبارًا من الأول من أغسطس، حتى يتمكن أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

القبة الحرارية .. الأرصاد: ذروة الموجة شديدة الحرارة غدًا

كشف الدكتور محمود القياتي نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة تبلغ ذروتها غدًا، موضحًا أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستتراوح بين 39 و40 درجة مئوية، مع توقعات باستمرار الأجواء الحارة حتى ما بعد منتصف الأسبوع المقبل.

أحمد القاضي: جروبات كشف الخيانة تحولت إلى موضة وتستهدف خراب البيوت

كشف المايسترو أحمد القاضي، تفاصيل رصده جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم كشف الرجال الخائنين، مؤكدًا أن الفكرة بدأت على سبيل التهكم ثم تحولت إلى انتشار واسع بين المستخدمين.