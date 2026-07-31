استشارية تغذية تحذر: الشاي المغشوش قد يسبب السرطان وتلف الكبد والكلى

حذرت الدكتورة نهلة مسعد، استشاري التغذية العلاجية، من خطورة تداول الشاي مجهول المصدر أو المعبأ داخل أماكن غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مؤكدة أن هذه المنتجات لا تمثل مجرد حالة غش تجاري، بل تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وقد تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

الشاي مجهول المصدر

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة "الحدث اليوم"، إن الشاي مجهول المصدر قد يتعرض للتلوث البكتيري والفطري والكيميائي نتيجة سوء التخزين والتعبئة، كما قد يحتوي على معادن ثقيلة ومواد سامة تتراكم داخل الجسم مع الاستخدام المستمر، ما يرفع احتمالات الإصابة بتلف الكبد والكلى والفشل الكبدي والكلوي، فضلًا عن زيادة خطر الإصابة ببعض الأورام السرطانية.

وأوضحت أن بعض القائمين على عمليات الغش يستخدمون أصباغًا ومواد غير مطابقة للمواصفات لإضفاء لون وطعم قريبين من المنتج الأصلي، إلى جانب تعبئة الشاي داخل أماكن تفتقر إلى أبسط معايير النظافة، الأمر الذي يزيد من فرص انتقال البكتيريا والملوثات المسببة لاضطرابات الجهاز الهضمي وجرثومة المعدة وغيرها من المشكلات الصحية.

القضاء على جميع مصادر الخطر

وأكدت أن غلي الشاي بالماء لا يضمن القضاء على جميع مصادر الخطر، موضحة أن الحرارة قد تقضي على بعض البكتيريا، لكنها لا تزيل المعادن الثقيلة أو السموم الفطرية، مثل "الأفلاتوكسين"، التي تنتج عن التخزين السيئ وتعد من أخطر المواد المؤثرة على صحة الكبد.

واختتمت نهلة مسعد بتقديم مجموعة من الإرشادات للمستهلكين، دعت خلالها إلى شراء الشاي من منافذ موثوقة، وعدم الانخداع بالأسعار المنخفضة بصورة مبالغ فيها، مع ضرورة التأكد من سلامة العبوة وإحكام غلقها، ومراجعة بيانات المنتج وتاريخ الصلاحية، باعتبارها خطوات أساسية لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الغش التجاري وحماية الصحة العامة.