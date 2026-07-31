حبس سائق الأتوبيس السياحي في حادث رأس سدر.. والتحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة

قررت جهات التحقيق بمحافظة جنوب سيناء حبس رامي ملاك شحاتة، سائق الأتوبيس السياحي المتورط في حادث التصادم الذي وقع على طريق رأس سدر – عيون موسى، قبل كارتة أبو صويرة، وذلك على ذمة التحقيقات لحين استكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحادث.

وخلال التحقيقات، أدلى السائق بأقواله، مؤكدًا أن إحدى السيارات اعترضت طريق الأتوبيس بصورة مفاجئة، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيده. وأضاف أنه حاول تفادي الاصطدام بالسيارة، إلا أن الأتوبيس انحرف واصطدم بسيارة نقل كانت متوقفة على الرمال بجوار الطريق.

وكان الحادث قد أسفر عن إصابة 32 شخصًا، بينهم 28 سائحًا و4 مصريين، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة رأس سدر بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق، قبل كارتة أبو صويرة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي رأس سدر وشرم الشيخ لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر رقم 833 لسنة 2026 جنح رأس سدر، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

وفي أعقاب الحادث، وجه محافظ جنوب سيناء، اللواء الدكتور إسماعيل كمال، برفع درجة الاستعداد داخل المنظومة الصحية، وتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية للمصابين، كما تابع حالتهم الصحية ميدانيًا، فيما زار السفير التركي مستشفى رأس سدر للاطمئنان على المصابين من مواطني بلاده.

ومع تحسن الحالات، غادر 23 مصابًا المستشفى، بينما نُقل ثلاثة مصابين إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال العلاج، واستمر ستة مصابين بمستشفى رأس سدر، من بينهم السائق والسائق المساعد، قبل أن يغادر جميع المصابين المستشفيات لاحقًا، فيما نُقل ثلاثة مصابين أتراك بطائرة إسعاف من مطار شرم الشيخ الدولي إلى العاصمة التركية أنقرة لاستكمال علاجهم.

وفي سياق التحقيقات، أمرت جهات التحقيق بإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة لسائق الأتوبيس، وجاءت النتيجة سلبية، بينما تواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد أسبابه النهائية.