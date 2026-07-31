قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسمة وهبة: جروبات كشف الرجالة الخاينة معمولة للتشهير وخراب البيوت
إسبانيا : عودة 48 ألف متسلل من سبتة إلى المغرب
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026| 94.2% للطب و93.5% للأسنان و89.5% للهندسة
الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة
السعودية ترحب بإعلان ترامب بشأن اتفاق نزع السلاح في غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل
قطر ترحب بقبول حماس خارطة الطريق وتدعو إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها
شاهد 7 سيارات إسعاف وإطفاء لإخماد حريق هائل بمصنع أثاث في دمياط
وزير السياحة والآثار: مصر حققت نموًّا 2% في أعداد السائحين الوافدين من السوق الأمريكي
حبس سائق الأتوبيس السياحي في حادث رأس سدر.. والتحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة
محافظ بورسعيد يعلن قرب الانتهاء من رصف الطريق الرابط بين قريتي الرضوان وأم خلف
المصري يتعاقد مع محمد شكري لاعب الأهلي لأربعة مواسم
اندلاع حريق داخل أحد مصانع المنطقة الصناعية في دمياط الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس سائق الأتوبيس السياحي في حادث رأس سدر.. والتحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة

حادث أتوبيس رأس سدر.. أثناء نقل المصابين بالاسعاف الطائر
حادث أتوبيس رأس سدر.. أثناء نقل المصابين بالاسعاف الطائر
ايمن محمد

قررت جهات التحقيق بمحافظة جنوب سيناء حبس رامي ملاك شحاتة، سائق الأتوبيس السياحي المتورط في حادث التصادم الذي وقع على طريق رأس سدر – عيون موسى، قبل كارتة أبو صويرة، وذلك على ذمة التحقيقات لحين استكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحادث.

وخلال التحقيقات، أدلى السائق بأقواله، مؤكدًا أن إحدى السيارات اعترضت طريق الأتوبيس بصورة مفاجئة، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيده. وأضاف أنه حاول تفادي الاصطدام بالسيارة، إلا أن الأتوبيس انحرف واصطدم بسيارة نقل كانت متوقفة على الرمال بجوار الطريق.

وكان الحادث قد أسفر عن إصابة 32 شخصًا، بينهم 28 سائحًا و4 مصريين، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة رأس سدر بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق، قبل كارتة أبو صويرة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي رأس سدر وشرم الشيخ لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر رقم 833 لسنة 2026 جنح رأس سدر، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

وفي أعقاب الحادث، وجه محافظ جنوب سيناء، اللواء الدكتور إسماعيل كمال، برفع درجة الاستعداد داخل المنظومة الصحية، وتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية للمصابين، كما تابع حالتهم الصحية ميدانيًا، فيما زار السفير التركي مستشفى رأس سدر للاطمئنان على المصابين من مواطني بلاده.

ومع تحسن الحالات، غادر 23 مصابًا المستشفى، بينما نُقل ثلاثة مصابين إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال العلاج، واستمر ستة مصابين بمستشفى رأس سدر، من بينهم السائق والسائق المساعد، قبل أن يغادر جميع المصابين المستشفيات لاحقًا، فيما نُقل ثلاثة مصابين أتراك بطائرة إسعاف من مطار شرم الشيخ الدولي إلى العاصمة التركية أنقرة لاستكمال علاجهم.

وفي سياق التحقيقات، أمرت جهات التحقيق بإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة لسائق الأتوبيس، وجاءت النتيجة سلبية، بينما تواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد أسبابه النهائية.

جنوب سيناء سائق الأتوبيس رأس سدر السائق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

الدكتور محمد سعد

هل يحدث تبديل بالأوراق أو تلاعب بالدرجات بكنترولات الثانوية العامة؟ مسئول يكشف

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

محافظ أسوان يوقف تعديا على 4 آلاف متر من أملاك الدولة داخل حديقة الأمل بإدفو

حادث تصادم

بدون إصابات.. انزلاق سيارة بجوار مبنى تحت الإنشاء في قرية الرملة ببنها

جهود متنوعة

محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة في المنطقة المحيطة بمعبد إدفو

بالصور

السجائر الإلكترونية تضر باللياقة البدنية.. وتحذيرات خاصة للشباب

الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة
الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة
الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة

هل تعاني من الكوابيس المتكررة أثناء النوم؟.. بعض الأدوية السبب

ما هو اضطراب نوم حركة العين السريعة؟
ما هو اضطراب نوم حركة العين السريعة؟
ما هو اضطراب نوم حركة العين السريعة؟

عمان يعيد فتح الكادر على السينما العربية .. ومصر تضيء برنامج المهرجان

فيلم المستعمرة
فيلم المستعمرة
فيلم المستعمرة

شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده

جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد