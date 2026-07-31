إسبانيا : عودة 48 ألف متسلل من سبتة إلى المغرب

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن ما لا يقل عن 48,300 متسلل عادوا إلى المغرب بعد دخولهم غير الشرعي إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا.

وتشير تقديرات إسبانيا إلى أن نحو 60,000 شخص تسللوا من المغرب خلال الأيام الأخيرة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة تمثل "هجومًا على سلامة إسبانيا"، مشددًا على أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المدينة.

وقال سانشيز، في تصريحات نشرها عبر حسابه الرسمي، إن "ما حدث هو اعتداء على إسبانيا وعلى جميع المواطنين الإسبان"، معربًا عن تضامنه مع سكان سبتة وإدانته لأعمال العنف.



وأضاف أن الحكومة الإسبانية ستواصل التنسيق مع سلطات مدينة سبتة، وستسخر جميع موارد الدولة لضمان الأمن والتعايش، مؤكدًا التزام مدريد بمستقبل المدينة وحماية استقرارها.



