وصفة سريعة للعشاء .. حضري بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة عشاء سريعة ولذيذة بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، فتعتبر طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا من اشهي الوصفات وأسهلها.

وقدم الشيف محمد حامد وصفة بطاطس بالبيض والبلوبيف مع جبنة الموزاريلا، التي تتميز بمذاق شهي وقوام مقرمش من الخارج وجبن ذائب من الداخل، وتناسب جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا

طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا

مقادير بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا:

ملعقة كبيرة سمنة

حبة بطاطس مقطعة شرائح رفيعة جدًا (مثل الشيبس)

2 بيضة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقتان كبيرتان من البلوبيف

جبنة موزاريلا مبشورة

طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا

طريقة تحضير بطاطس والبلوبيف والموزاريلا:

ـ سخني السمنة في طاسة على نار متوسطة.

ـ رصي شرائح البطاطس في الطاسة واتركيها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا.

ـ اخفقي البيض مع الملح والفلفل، ثم اسكبيه فوق البطاطس.

طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا

ـ اتركي الخليط حتى يتماسك، ثم اقلبيه على الوجه الآخر حتى ينضج.

ـ ضعي البلوبيف وعليها جبنة الموزاريلا على نصف القرص.

ـ اطوي النصف الآخر فوق الحشوة، واتركيه دقيقة أو دقيقتين حتى تذوب الجبنة تمامًا.

ـ قطعيه إلى مثلثات وقدميه ساخنًا.