الكارت متشال .. هشام يكن يثير الجدل برسالة غامضة بشأن حسام عبد المجيد

أثار هشام يكن، نجم الزمالك السابق، حالة من الجدل بعدما نشر تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، تحدث خلالها عن مدافع الزمالك حسام عبد المجيد، في رسالة وصفها بأنها قد تتضح تفاصيلها لاحقًا.

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وقال هشام يكن في تدوينته:"هقول كلام هنحتاجه بعدين، في لاعب في فريق حسام عبدالمجيد الجديد جنسيته مش محبوبة، اللاعب لما عرف كده طبعًا حل المشكلة".

وأضاف:"للأسف الكارت ده متشال للضغط على اللاعب في حالة رفضه إنه يرجع لفريق غير الزمالك، عقد حسام عبدالمجيد لمدة سنتين".

واختتم نجم الزمالك السابق تدوينته قائلًا:"يمكن البوست مش مفهوم، بس هنحتاجه عشان ده شغل لجان".

ولم يكشف هشام يكن عن تفاصيل إضافية أو المقصود بتدوينته، ما أثار تساؤلات واسعة بين جماهير الزمالك حول الرسالة التي وجهها، في انتظار اتضاح الصورة خلال الفترة المقبلة.