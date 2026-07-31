لحظات صعبة عشتها وحيدا.. هوجو بروس يودع منتخب جنوب أفريقيا بعد 5 سنوات من التدريب

أعلن المدرب البلجيكي هوجو بروس رحيله رسميًا عن تدريب منتخب جنوب أفريقيا، عقب انتهاء عقده مع الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، ليضع نهاية لمسيرة ناجحة استمرت أكثر من خمس سنوات مع منتخب "البافانا بافانا".

وأنهى المدرب البالغ من العمر 74 عامًا مشواره بعدما قاد منتخب جنوب أفريقيا لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم 2026، بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع البطولة من دور الـ32 بالخسارة أمام منتخب كندا.

الغربة وراء قرار الرحيل

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه نهاية مهمته، كشف بروس الأسباب التي دفعته لعدم تجديد عقده، مؤكدًا أن البعد عن أسرته كان العامل الأبرز في اتخاذ القرار.

وقال المدرب البلجيكي: "الابتعاد الطويل عن عائلتي، واللحظات الصعبة التي عشتها وحيدًا في جنوب أفريقيا، هي السبب الرئيسي وراء اتخاذ هذا القرار الصعب".

ولمح بروس أيضًا إلى إمكانية اعتزال التدريب بشكل نهائي، من أجل التفرغ لحياته الشخصية بعد مسيرة طويلة في عالم كرة القدم.

جدل قبل إعلان الرحيل

وجاء الإعلان الرسمي بعد أسابيع من الجدل، إذ أصدر الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم خلال شهر يوليو بيانين منفصلين لنفي التقارير التي تحدثت عن إقالة المدرب أو التوصل إلى اتفاق لتمديد عقده لمدة موسم إضافي.

وعقب إعلان الرحيل، وجه الاتحاد الجنوب أفريقي رسالة شكر إلى المدرب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، جاء فيها: "شكرًا لك المدرب هوجو بروس.. أمة ممتنة تحييك. اليوم، ونحن نشهد رحيلك، نتوقف لنعبر عن خالص امتناننا لكل ما قدمته لكرة القدم في جنوب أفريقيا".

إنجازات تاريخية مع البافانا بافانا

وخلال فترة قيادته للمنتخب، نجح بروس في إعادة جنوب أفريقيا إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة عبر التصفيات منذ نسخة 2002، بعدما قاد الفريق إلى التأهل للمونديال الأخير.

وفي كأس العالم 2026، احتل المنتخب الجنوب أفريقي المركز الثاني في مجموعته بعد الفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، والتعادل مع التشيك بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر أمام كندا بهدف نظيف في دور الـ32.

كما حقق بروس إنجازًا قاريًا بارزًا بقيادة جنوب أفريقيا إلى الفوز بالميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية 2023، بعدما أعاد المنتخب إلى الواجهة عقب سنوات من التراجع.

ومن المنتظر أن يبدأ منتخب جنوب أفريقيا مرحلة جديدة دون المدرب البلجيكي اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، عندما يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 بمواجهة منتخب غينيا.