شاهد 7 سيارات إسعاف وإطفاء لإخماد حريق هائل بمصنع أثاث في دمياط

تم الدفع بعدد ٧ سيارات إسعاف واطفاء للسيطرة على الحريق الذى تم داخل أحد مصانع المنطقه الصناعية بدمياط الجديدة .

وأكد مصدر طبي “ لصدى البلد” أنه لاتوجد خسائر في الأرواح نتيجه للاشتعال النيران داخل أحد مصانع المنطقه الصناعيه بدمياط الجديده وان الأمر اقتصر عن بعض حالات الاصابه بالاختناق وتم التعامل مع الحالات بعد نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق وبالفعل تجري الآن أعمال السيطرة على النيران من قبل قوات الحماية المدنية.

وكان اللواء وائل الأشوح مدير أمن دمياط، تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة؛ فوجه بانتقال قوات الحماية المدنية لموقع الحريق للسيطرة عليه.

وكشفت المعاينة الأولية أن السبب الرئيسي في إشعال الحريق قد يكون ماس كهربائي، فيما لم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح.