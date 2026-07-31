بسمة وهبة : جروبات كشف الخيانة تعتمد على تصويت غريب للتشهير بالرجال

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل الطريقة التي تعمل بها بعض الجروبات التي تزعم كشف خيانة الأزواج، موضحة أن الزوجة تقوم بإرسال صورة زوجها إلى المجموعة، ثم يبدأ الأعضاء في إجراء تصويت حول معرفتهم به وطبيعة علاقته بالنساء.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: «الست الزوجة تبعت صورة زوجها ويعملوا بقى تصويت، آه والله يا جماعة تصويت أهو زي ما أنتم شايفين كده».

وأوضحت، أن السؤال المطروح يكون في كلمة واحدة: «عارفاه؟»، ثم تبدأ الاختيارات حول ما إذا كانت العلاقة صداقة أو ارتباطًا أو علاقة سابقة أو غير ذلك.

واستنكرت بسمة وهبة هذه الطريقة في التعامل مع العلاقات الزوجية، متسائلة: «هو في إيه يا جماعة؟ أنتم... مين اللي عمل الجروب ده؟».

ورجحت أن تكون وراء هذه الفكرة امرأة تعرضت للأذى، لكنها أشارت إلى تعليق وجدته على إحدى هذه المجموعات يدعو إلى استخدام هذه المساحات بصورة أفضل، قائلة إن صاحبة التعليق كتبت: «طب ما تعملوا جروب تسمعوا فيه بعض قرآن أحسن أو تنصحوا فيه بعض، اللي عندها نصيحة تقولها للتانية بدل خراب البيوت ده».

ووجهت بسمة وهبة حديثها إلى صاحبة مجموعة تُطلق على نفسها «ست البنات»، وتحديدًا إلى «جروب بنات الإسماعيلية»، وقالت: «يا ست البنات هاتولي ست البنات على التليفون»، ناقلة ما كتبته صاحبة المجموعة: «جروب بنات الإسماعيلية اللي عايزة تخش تبعتلي وربنا يقدرنا على فعل الخير».

وردت عليها بسخرية: «ربنا يقدرك يا مدام على فعل الخير!»، قبل أن تؤكد رفضها لما تقوم به المجموعة، قائلة: «ده اللي أنا شايفاه ده، اللي حضرتك عملاه ده كارثة».

وطالبت بالاستماع إلى وجهة نظر صاحبة المجموعة، ومختتمة: «عايزة أشوف وجهة نظرك الدماغ دي إيه، هاتولي الدماغ دي دلوقتي».

