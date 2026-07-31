بقوة 830 حصانًا.. هامر GMC X3 بمحركات كهربائية

تواصل هامر تعزيز حضورها في قطاع السيارات الكهربائية؛ من خلال تقديم النسخة GMC X3، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم.

ويأتي هذا الطراز امتدادًا للإرث الذي حققته هامر على مدار سنوات، بعدما اكتسبت شهرة واسعة بفضل تصميمها الضخم، وقدراتها على التعامل مع مختلف التضاريس.

هامر GMC X3

تصميم هامر GMC X3

يبلغ طول السيارة 5251 مليمترًا، بينما يصل عرضها إلى 2196 مليمترًا، في حين يبلغ ارتفاعها 1976 مليمترًا، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3226 مليمترًا، كما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 1016 لترًا، وزودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بينما تعتمد على عجلات ألمنيوم قياس 22 بوصة.

هامر GMC X3 ومنظومة الدفع الكهربائي

تعتمد هامر GMC X3 على منظومة دفع كهربائية بالكامل تتكون من 3 محركات تعمل مع نظام دفع رباعي للعجلات، بينما تنتقل القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

هامر GMC X3

وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 830 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 1356 نيوتن متر، وتستمد السيارة الطاقة من بطارية بسعة 205 كيلوواط ساعة.

ويبلغ متوسط استهلاك الطاقة لسيارة هامر GMC X3نحو 41.1 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر. وتوفر البطارية مدى قيادة يصل إلى 499 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

تجهيزات هامر GMC X3

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث يحصل مقعد السائق على إمكانية الضبط عبر 12 وضعية مختلفة، بينما يأتي مقعد الراكب الأمامي مزودًا بخاصية الضبط الكهربائي مع التدفئة والتبريد، إضافة إلى 12 وضعية للتعديل.

هامر GMC X3

كما يأتي المقود متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة وحفظ إعدادات الذاكرة، وزودت هامر GMC X3 بشاشة معلومات وترفيه قياس 13.4 بوصة تدعم التشغيل اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 11 بوصة.

هامر GMC X3

ويضم النظام الصوتي 14 سماعة من Bose، ونظام التكييف على التحكم الأوتوماتيكي بثلاث مناطق مستقلة، مع فتحات خلفية وفلتر لتنقية الهواء، كما يتوفر شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي، بالإضافة إلى الإضاءة المحيطية، وباقة من تقنيات الحماية والأمان، مع مستشعرات الحركة.