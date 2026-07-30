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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 535 ألف جنيه .. 5 سيارات هاتشباك زيرو في السوق المصري اعرف الأسعار

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من الاصدارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الاسعار والتصميمات أيضًا، ومنها فئة الهاتشباك، التي تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى الحجم والأبعاد الهيكلية المقاربة نسبيًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات هاتشباك زيرو في السوق المصري 

سوزوكي ألتو

سوزوكي ألتو

دعمت السيارة سوزوكي ألتو بمحرك 1000 سي سي، يستطيع إنتاج قوة إجمالية قدرها 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.

جيلي EX2

جيلي EX2

تأتي جيلي EX2 بمحرك كهربائي ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، مع مدى يصل إلى 395 كيلومتر، بالإضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 130 كيلومتر في الساعة، وتتراوح أسعار السيارة من 749,900 إلى 849,899 جنيه.

بي واي دي دولفين

بي واي دي دولفين

تستمد بي واي دي دولفن قوتها من سواعد محرك كهربائي بقوة 74 حصانًا، و135 نيوتن متر من عزم الدوران، ومدى يبلغ 300 كيلومترًا، إلى جانب سرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتر في الساعة، وتقدم السيارة بسعر 949,900 جنيه.

إم جي 4

إم جي 4

تعتمد إم جي 4 على محرك كهربائي بقوة 168 أو 200 حصانًا حسب الفئة، وعزم دوران 250 نيوتن متر، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات،  ويتراوح سعر السيارة بين 1,200,000 و 1,400,000 جنيه.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

زودت سوزوكي سويفت بمحرك 1200cc ، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 875,000 و905,000 جنيه.

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