أخبار السيارات| أشهر ‏5 موديلات مستعملة في مصر تبدأ من 250 ألف جنيه.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر زيرو

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

تستعد رينج روفر لبدء مرحلة جديدة في تاريخها، بعدما كشفت عن أولى الصور الرسمية والمعلومات الأولية لطرازها المرتقب Range Rover GT، الذي يمثل إضافة جديدة إلى عائلة العلامة البريطانية.

ماذا تقدم بي إم دبليو i4 الكهربائية الجديدة ؟

تواصل بي إم دبليو العريقة تعزيز تواجدها عالميًا في مجال صناعة السيارات الكهربائية، من خلال تقديم العديد من الطرازات التي تعتمد على منظومات الدفع الكهربائية بالكامل.

أسعار سوزوكي ديزاير موديل 2026 في السوق السعودي

يضم السوق السعودي العديد من الإصدارات، والتي تنتمي إلى فئات متنوعة، مع اختلاف التصميمات والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار بين الطرازات المطروحة.

تبدأ من 250 ألف جنيه .. أشهر ‏5 سيارات مستعملة في السوق المصري

رغم الارتفاعات المتتالية في أسعار السيارات المستعملة، لا تزال هناك مجموعة من الطرازات الاقتصادية التي تحافظ على انتشارها داخل السوق المصري، بفضل اعتمادية محركاتها وتوافر قطع الغيار وانخفاض تكلفة الصيانة.

أسعار 5 سيارات كروس أوفر زيرو في السوق المصري .. منها كهربائية وهجينة

يضم السوق المصري الكثير من السيارات الرياضية ضمن فئة الكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم الرياضي صاحب الارتفاع المناسب إلى جانب المساحة التي تتسم بالرحابة.

مازيراتي تقدم GT2 سترادالي الخارقة .. نسخة واحدة

كشفت مازيراتي عن نسخة خاصة وحصرية من طراز GT2 سترادالي، تم تطويرها لتكون سيارة واحدة فقط ضمن برنامج التخصيص الخاص بالعلامة الإيطالية.

بمحرك كهربائي .. المواصفات الكاملة لـ ألفاروميو جونيور Elettrica Veloce

تعد ألفا روميو واحدة من أقدم شركات صناعة السيارات في إيطاليا، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1910، واستطاعت على مدار أكثر من قرن تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات التي حملت هوية مميزة تجمع بين التصميم الإيطالي والهندسة الميكانيكية المتطورة.

سعر بورشه 718 موديل 2026 في السعودية

تحتل بورشه 718 مكانة مميزة بين السيارات الرياضية المكشوفة حول العالم، حيث تمثل امتدادًا لتاريخ طويل من الطرازات التي ارتبط اسمها بالأداء والتصميم الرياضي الذي تقدمه الشركة الألمانية.