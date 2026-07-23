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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات بي إم دبليو X4 موديل 2026 في السعودية

بي ام دبليو X4 موديل 2026
بي ام دبليو X4 موديل 2026
صبري طلبه

تحظى عائلة X من بي إم دبليو بمكانة بارزة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إذ تضم مجموعة متنوعة من الطرازات التي تبدأ بالفئة X1 وصولًا إلى X7، مع اختلاف الأحجام ومستويات الأداء.

ويأتي طراز بي إم دبليو X4 كأحد الخيارات التي تجمع بين التصميم الرياضي وهيئة الكوبيه متعددة الاستخدامات، مع تجهيزات حديثة ومستويات أداء مختلفة، إلى جانب الإنتماء لعائلية الـ SUV.

تصميم بي ام دبليو X4 موديل 2026

تعتمد بي إم دبليو X4 موديل 2026 على أبعاد تمنحها مظهرًا رياضيًا، ويبلغ طول السيارة 4752 مم، بينما يصل عرضها إلى 1938 مم، في حين يبلغ ارتفاعها 1621 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2864 مم، كما يبلغ وزن السيارة دون ركاب 1995 كجم، فيما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 525 لترًا.

بي ام دبليو X4 موديل 2026

محركات وأداء بي ام دبليو X4 موديل 2026

تتوفر بي إم دبليو X4 في السعودية بأكثر من منظومة حركة، تبدأ بفئة xDrive20i  التي تعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، يولد قوة تبلغ 184 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع كلي، وتبلغ السرعة القصوى 215 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج السيارة إلى 8.4 ثانية للتسارع من الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

أما فئة xDrive30i فتعتمد على المحرك نفسه بسعة 2.0 لتر مع تعديلات رفعت القوة إلى 245 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 350 نيوتن متر.

وتأتي هذه الفئة أيضًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع كلي، مع سرعة قصوى تبلغ 235 كيلومترًا في الساعة، وقدرة على التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.6 ثانية.

بي ام دبليو X4 موديل 2026

بي ام دبليو X4 موديل 2026 الفئات الأعلى تجهيزًا

تنتقل بي إم دبليو X4 إلى مستوى أعلى من الأداء مع فئة M40i التي تعتمد على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات مستقيم بسعة 3.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 360 حصانًا وعزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر.

ويعمل هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع كلي، لتتمكن السيارة من الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.9 ثانية، وهو ما يمنحها أداءً أكثر استجابة مقارنة بالفئات الأخرى.

بي ام دبليو X4 موديل 2026

وتأتي في قمة التشكيلة فئة M Competition التي تعتمد على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مزود بشاحن تيربو، بقوة تبلغ 510 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 650 نيوتن متر.

وتواصل هذه الفئة الاعتماد على ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات مع نظام الدفع الكلي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 285 كيلومترًا في الساعة، وتحتاج إلى 3.8 ثانية فقط للتسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

سعر بي إم دبليو X4 موديل 2026 في السعودية

تتوفر بي إم دبليو X4 موديل 2026 لدى السوق السعودي بسعر يبدأ من 299 ألف ريال.

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