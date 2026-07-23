ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات "أنقذوا أمريكا" قبل عطلة الكونجرس الصيفية

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإحراز تقدم في إقرار قانون "أنقذوا أمريكا" قبل بدء عطلة الكونجرس الصيفية في أغسطس، معربا عن استيائه من بطء مجلس الشيوخ في تمرير التشريع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الخميس، إن ترامب يريد إقرار أكبر قدر ممكن من بنود القانون، الذي يشترط تقديم إثبات الجنسية عند التسجيل للتصويت وإبراز بطاقة هوية تحمل صورة عند الإدلاء بالأصوات، مشيرة إلى أن مجلس النواب أنجز مهمته، بينما يتعين على مجلس الشيوخ القيام بدوره.

وكان مجلس النواب أقر عدة إجراءات لدفع مشروع القانون، إلا أنها تعثرت في مجلس الشيوخ بسبب معارضة جميع الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين.

ويقول ترامب إن التشريع يهدف إلى حماية نزاهة الانتخابات ومنع غير المؤهلين من المشاركة في التصويت، وهي تصريحات يكررها بشأن الانتخابات الأمريكية.