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القبض على بائع ترمس وزوجته في تسمم 80 شخصًا بحفل زفاف ببني سويف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على بائع ترمس وزوجته في تسمم 80 شخصًا بحفل زفاف ببني سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي
بني سويف : محمد عبدالحليم

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف القبض على بائع ترمس وزوجته، للاشتباه في تورطهما في واقعة التسمم الجماعي التي أسفرت عن إصابة 80 شخصًا خلال حفل زفاف نجلتهما بمدينة بني سويف.

كشفت التحريات الأولية، التي أشرف عليها اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، أن الزوجة أعدت كمية من الترمس قبل إقامة حفل "الحنة" بأربعة أيام، حيث جرى نقعه في المياه وتجهيزه، قبل تقديمه للمدعوين خلال حفل الزفاف.

وأضافت التحريات أنه بعد وقت قصير من تناول الترمس، ظهرت على عدد كبير من المدعوين أعراض اشتباه التسمم، والتي تمثلت في القيء والإعياء الشديد وآلام البطن، ما استدعى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال المتهمين، مع انتظار نتائج تحليل العينات التي جرى سحبها من المأكولات والمشروبات، للوقوف على السبب النهائي وراء الواقعة، وتحديد مدى المسؤولية الجنائية.


وكانت مستشفى بني سويف التخصصي قد استقبلت، على مدار ساعات متفرقة، 80 مصابًا بحالات اشتباه تسمم غذائي، بعد ظهور أعراض متشابهة عليهم عقب حضور حفل زفاف بمدينة بني سويف.

وأشارت التحريات الأولية، وأقوال عدد من المصابين وذويهم، إلى أنهم تناولوا الترمس والمقرمشات خلال حفل الزفاف، قبل أن تظهر عليهم أعراض التسمم، فيما تلقى جميع المصابين الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وبحسب مصادر طبية، غادر 66 مصابًا المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، بينما لا تزال 14 حالة تخضع للملاحظة الطبية لاستكمال العلاج والاطمئنان على استقرار حالتهم، في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، وانتظار نتائج التحاليل المعملية لحسم السبب النهائي للتسمم.

بني سويف تسمم غذائي بني سويف التخصصي

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