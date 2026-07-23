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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت توقع عقدا بـ 18.6 مليون دينار لتطوير خدمات الملاحة الجوية

الكويت
الكويت
أ ش أ

 وقَّعت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الخميس، عقدا مع شركة "ناتس سيرفيسز" البريطانية للتشغيل والإدارة والمراقبة والتحكم بالصيانة والتحسينات والتطوير لخدمات الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بقيمة 18.6 مليون دينار كويتي لمدة خمس سنوات.

ووقع العقد من الجانب الكويتي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الجابر الصباح، فيما وقع عن الشركة البريطانية العضو المنتدب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات العالمية بينجامين لينارد كيف، وذلك بحضور المدير العام للهيئة بالتكليف، المهندس دعيج العتيبي، والرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، مارتن جون رولف، وعدد من المسئولين من الجانبين.

وقال نائب المدير العام لشئون التخطيط والمشاريع في الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية المهندس سعد العتيبي: إن العقد يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير خدمات الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، وبمتابعة حثيثة من رئيس الهيئة الشيخ حمود الصباح، بهدف رفع كفاءة التشغيل والإدارة وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز أعمال المراقبة ومتابعة الصيانة والتحسينات والتطوير في مختلف خدمات الملاحة الجوية.

وأضاف العتيبي، أن المشروع يتضمن تشغيل وإدارة وتطوير خدمات الملاحة الجوية الكويتية وتطوير تصميم المجال والممرات الجوية لتلبية أحدث التطورات في دولة الكويت وإقليميا بما يتوافق مع ملاحق منظمة الطيران المدني الدولي.

وأوضح أن المشروع يشمل أيضا وضع نظام شامل لإدارة الحركة الجوية وإدارة وتقييم الصيانة والتحكم في جميع المعدات والمرافق وتقديم التوصيات بشأن خطة إعادة التأهيل والتطوير إلى جانب تدريب وتأهيل وتعزيز قدرات الكوادر البشرية في قطاع الملاحة الجوية.

طيران المدني الكويتي ناتس سيرفيسز البريطانية المراقبة والتحكم

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