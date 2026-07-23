الزمالك يرسل تذاكر الطيران لـ شيكو بانزا وبيزيرا استعدادًا للعودة إلى القاهرة

أرسل مسؤولو نادي الزمالك تذاكر الطيران للثنائي الأنجولي شيكو بانزا والبرازيلي خوان بيزيرا، تمهيدًا لعودتهما إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للانتظام في فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويأتي ذلك ضمن تحضيرات الزمالك للموسم الجديد، حيث يحرص الجهاز الفني على اكتمال صفوف الفريق وانتظام جميع اللاعبين في التدريبات استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وفي سياق اخر، كشف مصدر بنادي الزمالك حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن نفي مسؤولي نادي أوليكساندريا الأوكراني التوصل إلى حل لأزمة مستحقات النادي لدى القلعة البيضاء، والخاصة بصفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تواصلت بالفعل مع مسؤولي النادي الأوكراني خلال الفترة الماضية، وطلبت جدولة المبلغ المستحق، إلا أن أوليكساندريا رفض هذا المقترح، وتمسك بالحصول على كامل مستحقاته دفعة واحدة.