لطلاب الثانوية العامة .. كيف تحجز اختبار القدرات 2026 والأوراق المطلوبة للقبول؟

مع اقتراب إسدال الستار على مرحلة التسجيل، يدق نداء الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة لحجز مقاعدهم في الكليات المتخصصة، حيث تعد الدقائق مهمة وفاصلة لتحويل الطموح والشغف إلى واقع جامعي؛ لا يفصلك عنه سوى خطوات إلكترونية بسيطة لتأمين اختبارات القدرات وتحديد بوصلة مستقبلك الأكاديمي.



رابط التسجيل في اختبارات القدرات 2026

أوضحت وزارة التعليم العالي، أن طلاب الثانوية العامة يستطيعون التسجيل في اختبارات القدرات 2026 للالتحاق بالكليات التي يلزم لها اجتياز الاختبارات، وذلك من حلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من (هنــــا)، وتسجيل بياناتهم وحجز موعد الاختبار وفقًا للإجراءات المحددة.

طريقة التسجيل في اختبارات القدرات 2026

تسهيلًا على الطلاب، حددت الوزارة، خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2026، وهي كالآتي:



1- زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

2- الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

3- الضغط على تسجيل اختبار القدرات.

4- اختيار مصدر الشهادة.

5- تسجيل الدخول، عن طريق كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

6- الضغط على متابعة، تفتح صفحة بها قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات والأماكن والمواعيد.

7- يختار الطالب نوع اختبار القدرات والمواعيد.



8- يتم تحديد الموعد توجه الطالب إلى الكلية لأداء اختبارات القدرات.

9- سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية المتاحة.

10- طباعة الورقة بعد الانتهاء من التسجيل، والاحتفاظ بها لإجراء الاختبارات.

موعد غلق باب التسجيل في اختبارات القدرات 2026

أشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنه سيتم غلق باب حجز اختبارات القدرات 2026 أمام طلاب الثانوية العامة دفعة العام الحالي 2025/2026، يوم الخميس الموافق 6 من شهر أغسطس المقبل، مشددة على الطلاب بسرعة التسجيل وعدم تأجيل الحجز إلى الأيام الأخيرة.

كليات يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات

- كليات الفنون الجميلة «فنون- عمارة».

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان - دمياط - بنها- بني سويف - طنطا- دمنهور».

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- كليات علوم الرياضة «التربية الرياضية».

الأوراق المطلوبة عند أداء اختبارات القدرات

ـ رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب الطالب في أدائها.

ـ صورة شخصية واحدة لكل اختبار من اختبارات القدرات.

ـ بالنسبة لاختبارات قدرات علوم الرياضة، يجب تقديم صورتين شخصيتين للطلاب الراغبين في أداء الاختبارات.