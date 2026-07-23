في جامعة أسوان: متابعة اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إجراء اختبارات القدرات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وذالك بحضور الدكتور عادل مكي، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور مصطفى جمعة، وكيل الكلية، وخالد عسران، أمين عام الجامعة.

إلى جانب وفد لجنة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور طارق عبد العزيز، رئيس لجنة المتابعة بالمجلس الأعلى للجامعات للقدرات علوم الرياضة، وعضوية كل من تامر عماد والدكتور محمود بدر، بالمجلس الأعلى للجامعات.

ويتم إجراء أعمال اختبارات القدرات لطلاب وطالبات الثانوية العامة بكلية علوم الرياضة، والتي انطلقت يوم السبت الماضي، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل بمقر الكلية بالحرم الجامعي بمدينة صحاري.

التربية الرياضية



وتفقد الوفد مختلف مراحل الاختبارات، التي تُجرى وفق الضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وتشمل اختبارات القدرات البدنية، والقياسات الصحية، والاختبارات العلمية، واختبار المعلومات العامة، يعقبها توقيع الكشف الطبي، وكشف الهيئة، وذلك للتأكد من توافر المقومات البدنية والعلمية اللازمة للالتحاق بكلية علوم الرياضة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين أن الجامعة سخّرت جميع إمكاناتها البشرية واللوجستية لإنجاح منظومة اختبارات القدرات، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن توفير بيئة تنظيمية آمنة ومتميزة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية بين جميع الطلاب.

وقال إن اختبارات القدرات تمثل خطوة أساسية لاختيار الطلاب الذين يمتلكون المقومات العلمية والبدنية المؤهلة للدراسة بكلية علوم الرياضة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها إدارة الكلية ولجان الامتحانات في حسن التنظيم والانضباط، بما يعكس الصورة الحضارية لجامعة أسوان.

من جانبه، أكد الدكتور طارق عبد العزيز، رئيس لجنة المتابعة بالمجلس الأعلى للجامعات للقدرات علوم الرياضة، أن اللجنة تابعت سير الاختبارات ميدانيًا، وتأكدت من الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لاختبارات القدرات، مشيدًا بحسن التنظيم والإعداد داخل كلية علوم الرياضة جامعة أسوان، وتوفير جميع الإمكانات التي تضمن أداء الطلاب للاختبارات في أجواء تتسم بالحيادية والشفافية، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وقال إن معايير الاختيار تتم من خلال القوة الجسمانية والحالة النفسية والحالة الصحية وكشف الهيئة لمعرفة جوانب شخصية الطلاب.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور عادل مكي، عميد كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان، أن الكلية استعدت مبكرًا لاستقبال الطلاب، من خلال تجهيز الملاعب والقاعات ولجان الاختبارات، وتوفير فرق عمل متخصصة للإشراف على جميع مراحل الاختبارات، بما يضمن سهولة الإجراءات وسرعة الأداء، مؤكدًا أن الكلية تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات حتى 6 أغسطس المقبل، وفق الجدول الزمني المعتمد.

وأشار عميد الكلية إلى أن التقديم لا يزال متاحًا لطلاب الثانوية العامة للعام 2026، بينما سيتم الإعلان قريبًا عن مواعيد التقديم لطلاب السنوات السابقة من خريجي الثانوية العامة والتقديم يدويا بمقر جامعة أسوان بكلية علوم الرياضة بصحاري، داعيًا الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المحددة واستيفاء جميع المستندات المطلوبة، والتي تشمل رقم الجلوس، وإذن وإيصال السداد، وصورتين شخصيتين، وصورة بطاقة الرقم القومي، مع استكمال إجراءات الكشف الطبي عقب انتهاء الاختبارات، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب في بداية مشوارهم الجامعي.