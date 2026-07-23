الزمالك يقترب من فك القيد.. تسوية مرتقبة مع أولكسندريا و5 ملفات متبقية في "فيفا"

اقترب نادي الزمالك من إغلاق أحد أبرز الملفات التي أثقلت كاهله خلال الفترة الماضية بعدما شهدت الساعات الأخيرة تطورات إيجابية في ملف القضايا المرفوعة ضده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ليصبح النادي على بعد خطوات من تقليص عدد القضايا وإنهاء أزمة إيقاف القيد.

رفع إحدى قضيتي اتحاد طنجة

وشهدت قائمة القضايا المسجلة ضد الزمالك لدى "فيفا" تحديثا جديدا بعدما تم رفع إحدى القضيتين المرفوعتين من نادي اتحاد طنجة المغربي، والخاصتين بصفقة انتقال اللاعب عبد الحميد معالي.

وكان اتحاد طنجة قد تسبب في صدور قرارين بإيقاف قيد الزمالك بسبب المستحقات المالية المتعلقة بالصفقة إلا أن إحدى القضيتين أُزيلت من سجلات "فيفا"، فيما ينتظر النادي الأبيض رفع القضية الثانية عقب وصول الإخطار الرسمي بإتمام الإجراءات.

5 ملفات فقط أمام الزمالك

وبعد التحديث الأخير، تقلص عدد الملفات المسجلة ضد الزمالك إلى خمس قضايا تشمل قرار الإيقاف التأديبي، إلى جانب أربع قضايا تتعلق بمستحقات مالية لأندية ولاعبين.

وتضم القائمة الحالية:

قضيتين لصالح نادي أولكسندريا الأوكراني بشأن صفقة البرازيلي خوان بيزيرا.

قضية اللاعب السنغالي إبراهيما نداي.

القضية الثانية الخاصة بنادي اتحاد طنجة.

قرار الإيقاف التأديبي.

اتفاق مرتقب مع أولكسندريا

وفي تطور جديد، أبدى مسؤولو نادي أولكسندريا الأوكراني مرونة كبيرة تجاه التوصل إلى تسوية مع الزمالك بشأن المستحقات المالية الخاصة بصفقة خوان بيزيرا والتي تعد من أبرز أسباب استمرار إيقاف القيد.

وتجري حاليا مفاوضات لوضع الصيغة النهائية للاتفاق بين الطرفين تمهيدا لتحويل المبالغ المتفق عليها وفق جدول زمني محدد قبل إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتسوية وإغلاق الملف بشكل رسمي.

1.1 مليون دولار مستحقات النادي الأوكراني

وتبلغ قيمة مستحقات نادي أولكسندريا لدى الزمالك نحو 1.1 مليون دولار تشمل قسطين متأخرين تبلغ قيمة كل منهما 300 ألف دولار، إلى جانب مستحقات مالية أخرى مرتبطة ببنود التعاقد.

ويأمل مسؤولو الزمالك في إنهاء هذا الملف خلال الأيام المقبلة بما يسهم في تقليص عدد القضايا المعلقة ويمهد الطريق أمام رفع إيقاف القيد بشكل نهائي استعدادا لتسجيل الصفقات الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد.