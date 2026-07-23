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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح ملتقي توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل بالشرقية الاثنين المقبل

وزير العمل
وزير العمل

يفتتح وزير العمل  حسن رداد، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، صباح يوم الاثنين 27 يوليو، فعاليات الملتقى القومي للتشغيل، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع محافظة الشرقية وجامعة الزقازيق، وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك أمام كلية التجارة بجامعة الزقازيق، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا..

ويشارك في الملتقى 50 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثمار، توفر 6000 فرصة عمل في مختلف التخصصات والقطاعات، بما يتناسب مع المؤهلات العلمية والخبرات المختلفة، في إطار جهود الدولة لخفض معدلات البطالة، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل اللائقة.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة، ودعم الاستثمار باعتباره المحرك الرئيسي للتشغيل وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل التوسع في تنظيم ملتقيات التوظيف بالمحافظات بالتعاون مع الشركاء، لتحقيق الربط المباشر بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال.

وأوضح الوزير أن الملتقى لا يقتصر على توفير فرص العمل فقط، وإنما يمثل منصة للحوار المباشر بين الشباب والشركات، بما يسهم في التعرف على احتياجات سوق العمل، وتشجيع الشباب على الالتحاق بالوظائف المتاحة، فضلًا عن تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الدولة في مجالات التدريب المهني وريادة الأعمال، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن التعاون بين وزارة العمل ومحافظة الشرقية وجامعة الزقازيق يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، من أجل إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المقرر أن يتفقد وزير العمل ومحافظ الشرقية أماكن الشركات المشاركة، ويلتقيا بالشباب المتقدمين للوظائف، للاطمئنان على سير إجراءات التقديم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير منظومة التشغيل وتعزيز فرص التوظيف، في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى الوصول بخدمات التشغيل إلى مختلف المحافظات، ودعم جهود التنمية الشاملة في أنحاء الجمهورية.

وزير العمل وزارة العمل ملتقى تشغيل حسن رداد

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