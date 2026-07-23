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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر على رأس المجموعة الرابعة ببطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة

كرة اليد للكراسي المتحركة
كرة اليد للكراسي المتحركة
أ ش أ

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة في نسختها الرابعة والمقرر إقامتها في إسبانيا خلال الفترة من 16 وحتى 20 سبتمبر المقبل، عن وقوع منتخبنا الوطني على رأس المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبي تشيلي وليتوانيا.

وضمت المجموعة الأولى كلًا من "ليبيا - إسبانيا - فرنسا"؛ فيما تكونت المجموعة الثانية كلًا من "أمريكا - اليابان - أستراليا"، أما المجموعة الثالثة فضمت كلًا من "البرازيل - البرتغال - الهند".

وكان مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، قد وافق على المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد بعد مواففة وزارة الشباب والرياضة برئاسة جوهر نبيل.

وتواجد منتخب الفراعنة في التصنيف الأول للمنتخبات المشاركة مع منتخبات "ليبيا - أمريكا - البرازيل"، فيما جاء في التصنيف الثاني كلًا من "البرتغال - اليابان - تشيلي - إسبانيا"، أما التصنيف الثالث فتواجد فيه كلًا من "فرنسا - أستراليا - ليتوانيا - الهند".

جدير بالذكر أن منتخبنا الوطني هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت سبتمبر من عام 2024 على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر عقب فوزه على نظيره الأمريكي بنتيجة 2-0.

بطولة العالم كرة اليد للكراسي المتحركة إسبانيا

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