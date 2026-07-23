إيهاب عبد الواحد عن أول تعاون مع عمرو دياب: توقعت نجاح التجربة منذ البداية

كشف الملحن إيهاب عبد الواحد عن تفاصيل أول تعاون يجمعه بالهضبة عمرو دياب في ألبومه الجديد، والذي يشارك فيه من خلال أغنيتي “وأنتي جنبي” و“ألوان”، مؤكدًا أنه كان متحمسًا لهذه الخطوة منذ اللحظة الأولى.

وأوضح عبد الواحد أنه شعر منذ بداية العمل بأن هذه التجربة ستكون مختلفة عن أي تعاون آخر، معربًا عن ثقته في أنها ستترك أثرًا واضحًا لدى الجمهور، خاصة في ظل التاريخ الطويل لعمرو دياب في تقديم أعمال تظل حاضرة في ذاكرة المستمعين لسنوات.

وأشار إلى أنه دخل التجربة بتفاؤل كبير، إيمانًا منه بأن التعاون مع الهضبة يحمل قيمة فنية خاصة، متوقعًا أن تحظى الأغنيتان بتفاعل واسع وأن تضيفا محطة مهمة إلى مشواره الفني