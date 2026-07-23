محمد رمضان يطرح روح.. أغنية جديدة تواصل سلسلة نجاحاته الغنائية

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان «روح»، والتي تحمل طابعًا مختلفًا ومميزًا، لتواصل سلسلة أعماله الغنائية التي تحظى دائمًا بتفاعل واسع من الجمهور، وتحقق نسب مشاهدة واستماع مرتفعة فور طرحها عبر المنصات المختلفة.

وجاءت أغنية «روح» بإيقاع جديد وأسلوب مختلف، في إطار حرص محمد رمضان على التنوع في أعماله الغنائية، وتقديم محتوى يواكب تطلعات جمهوره، الذي يترقب دائمًا أعماله الجديدة ويتفاعل معها بشكل كبير.

ويواصل محمد رمضان نشاطه الفني بالتوازي مع نجاحه السينمائي، بعدما تألق في فيلم «أسد»، الذي حقق إيرادات قوية منذ طرحه في دور العرض، وحظي بإشادات واسعة من الجمهور، لما يقدمه من أحداث مشوقة وإنتاج ضخم.

ويضم فيلم «أسد» نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، ورزان جمال، وكامل الباشا، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، ويواصل الفيلم تحقيق نجاح ملحوظ وتفاعل كبير من الجمهور، ليؤكد مكانة محمد رمضان كأحد أبرز نجوم السينما والغناء في الفترة الحالية.